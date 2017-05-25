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基隆國道客運1070、9006 拒載短程惹民怨

基隆民眾常使用國道客運路線搭短程通勤，遭檢舉後，9006貼出公告拒載短程。（記者林欣漢攝）

2017-05-25  13:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區國家新城沿線大型社區林立，當地居民長期仰賴基隆客運的1070、9006國道客運路線，搭短程到基隆火車站通勤到雙北，最近基隆客運遭檢舉，貼出公告宣布6月起停止短程載客，引發民怨，明天將辦理協調會。

汽車運輸業管理規則第39條規定，公路汽車客運業經營路線，如有一部分跨越其他公路汽車客運業所經營之路線時，在其跨越區段內不得設站上下旅客，並不得發售區間票，但經中央公路主管機關視實際需要核定者，不在此限。

去年11月，由新北市金山、萬里經基隆大武崙、麥金路上國道一號至台北火車站的國光1815國道客運，被檢舉民眾常利用該路線到基隆長庚醫院看診，引爆民怨，經協調後，公路總局同意以臨時路權方式，讓國光1815線可短程載客。

未料，現在基隆客運1070國家新城至板橋、9006國家新城至士林兩條國道客運路線，有先行經基隆長庚、基隆火車站，民眾長期習慣搭短乘看診、通勤，也遭到檢舉。

基隆客運近日貼出公告，表示為配合法規，6月1日起1070、9006均不再搭載市區短程乘客，呼籲民眾多利用789、791、1031、1051等公車路線搭乘。

基隆市議會議長宋瑋莉表示，這兩條路線都有很多人搭乘，已經請基隆客運比照國光國道客運1815一案，向基隆市政府交通旅遊處提出申請，再送公路總局審議，預計明天下午召開協調會。

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  • 國光客運1815獲公路總局同意，可搭載短程。（記者林欣漢攝）

    國光客運1815獲公路總局同意，可搭載短程。（記者林欣漢攝）

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標題：基隆國道客運1070、9006 拒載短程惹民怨


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