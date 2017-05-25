基隆崇孝街停車場啟用 改善停車亂象

基隆市七堵崇孝街停車場，經業者整理後環境變得乾淨，將可提供210個停車位。（記者俞肇福攝）

2017-05-25 13:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕七堵崇孝街附近停車空間不足，位於崇孝街、吉隆有線電視對面的空地，環境管理不佳，去年底經由公告招標後，歷時5月改成「崇孝街停車場」日前完工啟用；市長林右昌25日前往視察後表示。停車場可提供210個停車位，將可減少七堵崇孝街周邊停車位不足現況。

市長林右昌說，崇孝街停車場原址，早期之管理經營模式難以有效控管車輛進出，經由公告招標改建停車場，除了增加停車位，增加居民停車空間，也能有效改善現場環境。

基隆市政府自104年至今已輔導公民營停車場增加近3000格之汽、機車停車位，而市府仍將持續評估市有閒置土地檢討適當地點闢建停車場，並藉由委託經營管理模式，更新維護停車場的各項設施，同時解決空地閒置所衍生的環境衛生、治安等問題。