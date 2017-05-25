遊戲點數誘騙未成年裸照 今年已達兩百件

2017-05-25 13:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對校園越來越多的「復仇式色情」（在網路散布裸照等報復行為），民進黨立委李麗芬及吳思瑤今天召開記者會，希望大家能夠不點閱、不分享、不下載、不譴責受害人，也要求教育部及相關部門正視。

對此，教育部學特司副司長曹翠英指出，相關宣導每年都有做，也願意與民間基金會共同合作，目前仍然有不足之處，會再多討教，讓議題更精進。與會的團體透露，今年已經接獲兩百多件檢舉利用網路遊戲點數誘騙未成年裸照的案件。

數天前，一名花蓮國中女學生裸照在網路上散播，目前正在調查是前男友或是前男友的現任曖昧對象散播，受害者企圖自殺輕生，被媽媽救回。

針對這類「復仇式色情」案件，立委李麗芬及吳思瑤25日邀集民間團體召開記者會，強調必須從教育做起，提醒學生、家長、學校應該要提高警覺，加強宣導。吳思瑤透露，目前這類案件的年齡有急速下降的趨勢，也希望校園內能有SOP，否則很多老師不知道如何處理，通常都「搓掉、喬掉」，受害者則通常只能轉學。

展翅協會秘書長陳逸玲憂心說，網路上越來越多誘騙未成年人私密照，去年接到兩百件，今年才過了一半，已經接到兩百多件檢舉。通常都是利用小孩愛玩線上遊戲，用線上遊戲點數誘騙小孩拍私密照，性勒索案件數也暴增，且受害年齡下降到國小。希望從教育著手，讓小朋友有基本知識。台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，現在是網路世代，要讓孩子知道隱私重要性。也要知道會涉及犯罪行為，

李麗芬說，為了讓被散布的圖像儘速從網路上撤下，有必要立法讓網路業者有更積極的作為，但由於這類案件常涉及「復仇式色情」、跟蹤騷擾及性勒索等不同面向，比較複雜，修法必須再研議。依據現行法令，刑法235條較常用於復仇式色情案件處理，此外，如果受害者未成年，加害者也會涉及觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》。

吳思瑤：修法保護「報復式色情」受害者

吳思瑤也指出，目前「報復式色情」案件常以「散布猥褻物品罪」處理，學校則只有性平程序可以走，但這類案件跟性平不太一樣，以她協助處理過的案件來說，最後大家都會嘲弄、譴責受害者，最後只能輔導轉學，對受害者是二度傷害，所以未來修法，她們會從保護受害者的角度思考，研議以立專法或是先修刑法的方式處理。

李麗芬和吳思瑤要求，教育部應該宣導學生自我保護觀念，拒絕違反意願的私密拍攝。散播他人私密影像是「違法」行為，當校園中出現受害者，應啟動輔導，保護受害當事人。

對此，教育部學特司司長鄭乃文說，宣導會做，而個案部分，如何保護自己、以及相關處理程序，教育部也會有主題式制度思考並且召集會議。