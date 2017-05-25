送給自己的畢業禮物…新湖國小生長照中心熱舞分享
2017-05-25 13:18
新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午！（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午，也送給自己最棒的畢業禮物！
新湖國小陳振敔、呂思遠、何宏均、徐瑞鴻、邱宣瑜、吳睿軒、黃煒竣等7名小六生，在團長陳振敔的號召下，勤練BTS多首舞曲，在畢業班節目表演中，展現自我，散發活力，還從校園跳到社區。
這群畢業生今天在長照中心大秀舞姿，還帶來自製的賀節、祝福海報，讓爺爺、奶奶們笑開懷；副縣長楊文科也偕同社會處長田昭容，向長輩們賀節，嘉勉學生們關懷長輩的表現。陳振敔說，沒想到畢業表演能帶給大家歡笑，體驗助人為樂，成就感十足。
另外，興隆國小學生今天也到竹北市老人安養中心，陪伴長者聊天。楊文科說，全縣有19家長照、安養機構，收容875人，尚有約400床餘量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時
- 竹市首位雲梯車女運將 李曉芳用洪荒之力救人
- 抓住熱氣球商機 議員要求縣府協助旅宿業行銷
- 穿山甲逛大街 台東農業處捕捉安置
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 台東國慶煙火 搭配熱氣球光雕
- 刊登爆炸案細節... 美國媒體惹怒英國當局！
- 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
- 中鋼黑熊傘發放大亂 工讀生集體走人
- 宅男女神邵庭強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
- 美聯準會文件 指升息時機已不遠
- 為友人出氣怒開3槍 男傷人左腿遭求償
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 遭橫掃又如何 帕帥挺子弟兵
- （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
- 國道1號回堵釀禍 清潔隊轉運車被撞翻
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴
- 不滿新聞播出臉被打上馬賽克 女怒告電視台湮滅證據
- 北農董座新人選是陳景峻？ 柯：選項之一
- 基隆中山橋孝四路引道 8月中拆除
- 機房藏豪宅 詐欺集團不敵空降特勤警
- 今日MLB戰績
- 走私美軍通訊器材 中國女恐判150年
- 24連勝 戴資穎擊敗成池鉉
- 藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 足球》女友照片沒戴頭巾 伊朗門將竟被足協禁賽
- 日職》陽岱鋼返一軍之路 有2個特別情況
- 小天后 哀戚返美
- 義明3D影像感應器 下半年量產
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- 是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同
- 傳中華救總撤訴 信義區1.4公頃土地將蓋社會住宅
- 半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤
- 起重機纜繩纏頸 26歲工人當場被捲斷頭…
- 《中英對照讀新聞》Millionaire tells millennials：If you want a house, stop buying avocado toast 富豪忠告千禧世代：想買房，就別再買酪梨吐司
- 比同婚棘手… 外媒報台灣 是國家還是地方好猶豫
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：送給自己的畢業禮物…新湖國小生長照中心熱舞分享
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分