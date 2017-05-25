| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

送給自己的畢業禮物…新湖國小生長照中心熱舞分享

新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午！（記者廖雪茹攝）

2017-05-25  13:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午，也送給自己最棒的畢業禮物！

新湖國小陳振敔、呂思遠、何宏均、徐瑞鴻、邱宣瑜、吳睿軒、黃煒竣等7名小六生，在團長陳振敔的號召下，勤練BTS多首舞曲，在畢業班節目表演中，展現自我，散發活力，還從校園跳到社區。

這群畢業生今天在長照中心大秀舞姿，還帶來自製的賀節、祝福海報，讓爺爺、奶奶們笑開懷；副縣長楊文科也偕同社會處長田昭容，向長輩們賀節，嘉勉學生們關懷長輩的表現。陳振敔說，沒想到畢業表演能帶給大家歡笑，體驗助人為樂，成就感十足。

另外，興隆國小學生今天也到竹北市老人安養中心，陪伴長者聊天。楊文科說，全縣有19家長照、安養機構，收容875人，尚有約400床餘量。

廣告
  • 新湖國小六年8班畢業生帶來自製的賀節、祝福海報，讓長照中心的爺爺、奶奶們笑開懷。（記者廖雪茹攝）

    新湖國小六年8班畢業生帶來自製的賀節、祝福海報，讓長照中心的爺爺、奶奶們笑開懷。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新湖國小 熱舞 畢業禮物 長照中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：送給自己的畢業禮物…新湖國小生長照中心熱舞分享


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.