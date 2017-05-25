送給自己的畢業禮物…新湖國小生長照中心熱舞分享

新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午！（記者廖雪茹攝）

2017-05-25 13:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖國小六年8班7名應屆畢業生，仿韓國防彈少年團BTS舞曲，在校園表演刮起旋風，今天還到新湖長照中心熱舞分享快樂，與爺爺、奶奶們提前過端午，也送給自己最棒的畢業禮物！

新湖國小陳振敔、呂思遠、何宏均、徐瑞鴻、邱宣瑜、吳睿軒、黃煒竣等7名小六生，在團長陳振敔的號召下，勤練BTS多首舞曲，在畢業班節目表演中，展現自我，散發活力，還從校園跳到社區。

這群畢業生今天在長照中心大秀舞姿，還帶來自製的賀節、祝福海報，讓爺爺、奶奶們笑開懷；副縣長楊文科也偕同社會處長田昭容，向長輩們賀節，嘉勉學生們關懷長輩的表現。陳振敔說，沒想到畢業表演能帶給大家歡笑，體驗助人為樂，成就感十足。

另外，興隆國小學生今天也到竹北市老人安養中心，陪伴長者聊天。楊文科說，全縣有19家長照、安養機構，收容875人，尚有約400床餘量。