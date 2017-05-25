相傳可為牛隻治病 台江發現第5棵魚木
2017-05-25 13:31
〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校老師帶領長安國小及安佃國小師生，進行曾文溪舊河道─曾文排水線流域踏查，在安南區十二佃神榕附近河道，邊發現見證台江拓墾史的重要植物─「魚木」，這是截至目前為止，台江流域學習行動發現的第5棵魚木。
社大台江分校執行長吳茂成表示，10年來台江鄉親分別在布袋嘴寮、公親寮、總頭寮、十三佃，發現見證台江拓墾史的魚木。台江老一輩的耆老稱魚木為「三腳虎」，相傳早年牛隻中暑生病，牛醫生會以「三腳虎」的枝骨煎水治療。 為台江地區十分重要的樹種。
2009年，因為開闢馬路，台江分校聯合在地國中小學師生，協助安南區布袋嘴寮鄉親保護村內的百年魚木老樹，同年協助安佃國小規劃「神遊台江」台江遊學路線，再度在公親寮發現吳萬川先生所植的老魚木，吳家後代子孫說，過去曾經有中藥商來這裡取「三腳虎」的枝，削成薄片煎水，說是可以治療牛隻內傷。
他說，2016年結合十三佃慶興宮舉行「十三佃社區博物館走讀」，於鄭家古茨旁發現第4棵魚木，這次在台江流域學習踏查行動中，這一群台江公民科學家，於十二佃曾文溪舊河道畔再度發現第5棵魚木，這是目前發現的魚木中，唯一位於河川水域旁，不同以前發現的4棵，都是種在民宅旁。這些見證台江拓墾歷史的魚木，不僅具有生態價值，更擁有珍貴的台江拓墾歷史文化意義，市政府應加以列管保護，做為台江生態及歷史文化學習教材。
長安國小老師翁育民也認為， 台江以之前務農者居多、對牛隻十分呵護，意外發現魚木，十分難得，其他村落應該還有待發現的空間。
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