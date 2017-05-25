大林蒲遷村普查月底結束 近2成居民尚未表達意願

2017-05-25 13:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府今年4月啟動「大林蒲鳳鼻頭遷村普查作業」，由里幹事及訪員進行家戶面訪，並預定本月底完成普查作業，呼籲未接受普查的居民把握機會，儘快與專案辦公室聯繫，充分表達遷村的意願，千萬不要在歷史關鍵時刻缺席。

市府表示，對於大林蒲鳳鼻頭在地居民長期受困工廠包圍及環境汙染的心聲十分了解，也希望提供居民一個宜居的環境，去年研考會以電話抽樣調查居民遷村的意願，調查結果顯示7成7民眾贊成遷村，去年底行政院林全院長到大林蒲傾聽民意，承諾遷村與否充分尊重居民意願，如有高度遷村共識將從優考慮，並支持市府提出的調查和規劃方案。

民政局與都發局展開普查作業規劃，希望以更縝密的方式進行普查，並充分尊重民眾的意願，以「家戶」為單位進行，只要是去年底設籍大林蒲鳳鼻頭地區，且年滿20歲的戶內居民均可表達意見，而對於遷村方案，只限有設籍且擁有房地所有權的成員才能選填，依目前普查資料統計，已有8成以上的民眾接受普查，尚有少部分居民雖多次約訪，仍未接受意願普查。

針對多次約訪未遇或無法聯繫的居民，專案辦公室已彙整相關資料，請戶政事務所協助查察，在不涉及個人資料保護法下，協助聯繫設籍當地居民充分表示意見外，也希望藉此機會了解大林蒲鳳鼻頭地區「籍在人不在」的情形，依戶籍法規定，遷出或住址變更3個月以上，應為遷出或住址變更登記，為避免被列為遷出未報人口，喪失表達遷村意願的機會，民政局特別呼籲尚未接受意願普查的民眾，儘速主動與遷村專案辦公室聯繫。

民政局表示，遷村普查作業已接近尾聲，本次普查是大民蒲鳳鼻頭居民遷村的重要契機，希望民眾踴躍表達意願，若居民遷村共識高於去年底電話調查的民調，市府才能提報計畫爭取中央編列相關經費，呼籲尚未接受普查的居民，無論贊成或不贊成遷村，都請主動與遷村專案辦公室聯繫，充分表達意見，所有面訪人員均機動性配合居民時間接受約訪，如居民要約訪時間，請於上班時間逕洽普查專案辦公室（中油大林蒲康樂活動中心2樓）。