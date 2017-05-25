這裡水漲船高！剛忙完抗旱、防汛整備接著來

水漲船高！石門水庫剛忙完抗旱、防汛接著來。（記者李容萍攝）

2017-05-25 12:55

〔記者李容萍／桃園報導〕梅雨鋒面持續通過北部地區，石門水庫集水區昨晚7時起閞始降雨至今天凌晨共降雨22.5毫米，約可以為水庫帶來600萬噸的水，另外因應下雨，農業用水減少供灌約100萬噸，水利署北區水資源局抗旱近半年，蓄水率飆上7成，緊接著進入汛期，要更注意颱風動態，務必達到穏定供水的目標。

截至今天中午12時截止，石門水庫水位237.95公尺，蓄水量約1億4609萬噸，蓄水率約72.56％，這也是石門水庫今年農曆春節以來水位最高的位置，連壩頂碼頭的遊艇也跟著水漲船高。

北區水資源局副局長邱忠川表示，今年上半年遭遇自1947年以來第二低冬雨考驗，全台多處水情不佳，水利署多次在石門水庫集水區實施空中、地面人工增雨，各單位執行用水總量管制、確實貫徹區域間的調度。

邱忠川說，石門水庫下游試運轉中的中庄調整池有效容量為 492 萬噸，可供應每日最大80萬噸6.2天的備援水源，有了中庄調整池，在颱洪期間石門水庫就可以全力進行水利排砂、維持庫容，而不影響供水，同時能穩定板新及桃園地區公共用水，為今年的防汛抗旱再添生力軍。