粽子不宜多吃 醫生建議可搭配酵素水果
2017-05-25 12:57
〔記者許展溢／苗栗報導〕端午節將至，不少民眾會吃到各式各樣的粽子，苗栗縣頭份市為恭醫院建議，一天最多只吃一顆粽子，尤其血糖高、有腎臟相關疾病的民眾更要注意，強調粽子過量不僅會有肥胖問題，還會增加身體負擔。
為恭醫院許多員工都是離鄉背井來自外縣市，今天院方準備苗栗客家粽慰勞他們的辛勞。
為恭醫院營養師張曦勻指出，患有三高的民眾要留意吃粽千萬不能過量，尤其糖尿病最怕血糖過高，一天最多只能限制吃一顆，因糯米做的肉粽，會讓血糖不穩定。
張曦勻表示，三高疾病民眾也需注意低油、低糖，大多肉粽內餡都是肥豬肉、鹹蛋黃，鈉含量高，可換成較沒有膽固醇的小豆干、雞丁及蒟蒻等食材，讓吃進的油脂不會太高。另外，有腎臟疾病的患者，盡量別吃含有花生的粽子。
張曦勻說，ㄧ般民眾不管吃哪種粽子，要注意均衡飲食，盡量搭配蔬菜食用，由於一顆粽子約500卡，相當一個便當，同樣一天建議不要吃超過2顆，避免增加身體負擔。
張曦勻指出，吃粽子時也可搭配含有酵素的水果，如鳳梨、奇異果等一同食用，或是喝綠茶及攝取足夠蔬菜，都能減輕身體負擔。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 台東國慶煙火 搭配熱氣球光雕
- 刊登爆炸案細節... 美國媒體惹怒英國當局！
- 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
- 中鋼黑熊傘發放大亂 工讀生集體走人
- 宅男女神邵庭強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
- 美聯準會文件 指升息時機已不遠
- 為友人出氣怒開3槍 男傷人左腿遭求償
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 遭橫掃又如何 帕帥挺子弟兵
- （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
- 國道1號回堵釀禍 清潔隊轉運車被撞翻
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴
- 不滿新聞播出臉被打上馬賽克 女怒告電視台湮滅證據
- 北農董座新人選是陳景峻？ 柯：選項之一
- 基隆中山橋孝四路引道 8月中拆除
- 機房藏豪宅 詐欺集團不敵空降特勤警
- 今日MLB戰績
- 走私美軍通訊器材 中國女恐判150年
- 24連勝 戴資穎擊敗成池鉉
- 藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 足球》女友照片沒戴頭巾 伊朗門將竟被足協禁賽
- 日職》陽岱鋼返一軍之路 有2個特別情況
- 小天后 哀戚返美
- 義明3D影像感應器 下半年量產
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- 是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同
- 傳中華救總撤訴 信義區1.4公頃土地將蓋社會住宅
- 半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤
- 起重機纜繩纏頸 26歲工人當場被捲斷頭…
- 《中英對照讀新聞》Millionaire tells millennials：If you want a house, stop buying avocado toast 富豪忠告千禧世代：想買房，就別再買酪梨吐司
- 比同婚棘手… 外媒報台灣 是國家還是地方好猶豫
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：粽子不宜多吃 醫生建議可搭配酵素水果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分