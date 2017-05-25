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粽子不宜多吃 醫生建議可搭配酵素水果

2017-05-25  12:57

〔記者許展溢／苗栗報導〕端午節將至，不少民眾會吃到各式各樣的粽子，苗栗縣頭份市為恭醫院建議，一天最多只吃一顆粽子，尤其血糖高、有腎臟相關疾病的民眾更要注意，強調粽子過量不僅會有肥胖問題，還會增加身體負擔。

為恭醫院許多員工都是離鄉背井來自外縣市，今天院方準備苗栗客家粽慰勞他們的辛勞。

為恭醫院營養師張曦勻指出，患有三高的民眾要留意吃粽千萬不能過量，尤其糖尿病最怕血糖過高，一天最多只能限制吃一顆，因糯米做的肉粽，會讓血糖不穩定。

張曦勻表示，三高疾病民眾也需注意低油、低糖，大多肉粽內餡都是肥豬肉、鹹蛋黃，鈉含量高，可換成較沒有膽固醇的小豆干、雞丁及蒟蒻等食材，讓吃進的油脂不會太高。另外，有腎臟疾病的患者，盡量別吃含有花生的粽子。

張曦勻說，ㄧ般民眾不管吃哪種粽子，要注意均衡飲食，盡量搭配蔬菜食用，由於一顆粽子約500卡，相當一個便當，同樣一天建議不要吃超過2顆，避免增加身體負擔。

張曦勻指出，吃粽子時也可搭配含有酵素的水果，如鳳梨、奇異果等一同食用，或是喝綠茶及攝取足夠蔬菜，都能減輕身體負擔。

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  • 為恭醫院營養師張曦勻指出，患有三高的民眾要留意吃粽千萬不能過量。（記者許展溢攝）

    為恭醫院營養師張曦勻指出，患有三高的民眾要留意吃粽千萬不能過量。（記者許展溢攝）

  • 苗縣頭份為恭醫院表示，不管吃哪一種粽子，一天盡量不要吃超過2顆。（記者許展溢攝）

    苗縣頭份為恭醫院表示，不管吃哪一種粽子，一天盡量不要吃超過2顆。（記者許展溢攝）

  • 苗縣為恭醫院表示，患有三高疾病民眾要注意粽子是否低油、低糖。（記者許展溢攝）

    苗縣為恭醫院表示，患有三高疾病民眾要注意粽子是否低油、低糖。（記者許展溢攝）

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