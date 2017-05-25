白河社區文化路線拚圖缺角 地方期待修復仙草古道
2017-05-25 12:49
白河仙草里白水溪通往灰窯古道坍方，社區擬推動文化巡禮的路線遇瓶頸，市議員張世賢表示鎮代任內即協助開闢該古道，將邀相關單位會勘儘速修復古道，帶動當地文化觀光產業發展。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］白河仙草里白水溪通往灰窯古道坍方，社區擬推動文化巡禮的路線遇瓶頸，市議員張世賢表示鎮代任內即協助開闢該古道，將邀相關單位會勘儘速修復古道，帶動當地文化觀光產業發展。
仙草埔地區在日治末到民國60年代，糖業鼎盛、石灰產量全台第一，枕頭山還設有「流籠」（纜車）運送石灰，石灰工廠廳舍所在地名為「灰窯」。
張世賢與服務處主任吳忠明、在地居民洪東重、林竣安等人上午先前往踏勘古道路況，吳忠明表示，早年仙草埔人口近2000人，80％都從事石灰業，家住白河竹仔門的父親每天都從家中走路經過古道前往石灰工廠工作，學生通車，甚或後來也成白河榮家榮民復建的步道，與在地有相當深的情感連結。
76歲的洪東重表示，早年也在當地石灰工廠工作，目前在古道旁從事農耕，當年經古道往白水溪部落還需經過一座吊橋，如果古道能夠修復，有助社區文化發展。
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