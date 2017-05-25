玉皇上帝允3聖筊 台灣首廟天壇推1爐1炷香
2017-05-25 12:35
天壇推行「金紙精質減量、以米代金、一爐一炷香」新措施，信眾即日起在現場就買得到。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕為了減少空污，維護清新環境，台南著名的天公廟「台灣首廟天壇」經董監事會開會一致決議，自今天起開始推行「金紙精質減量、以米代金、一爐一炷香」，兼顧傳統祭祀民俗與環保。市府也大力肯定廟方作為，並可發揮示範作用。
台灣首廟天壇今天與民政局、環保局在天壇廟埕舉行記者會，由台灣首廟天壇董事長莊烱垣為代表，帶領董事會成員們，對外界說明其廟宇減碳新措施，在虔誠心意不變的前提下，讓祭祀行為可以兼顧人類健康、達成空污減量。
莊烱垣表示，為求慎重，董監事會特別擲筊請示玉皇上帝，以正式疏文稟報金紙精質減量數量，獲玉皇上帝三聖筊應允，並指示於今年農曆4月底前實施。
廟方表示，推行一爐一炷香，天壇香爐共計4座，每爐一香共4炷香。心誠則靈，以道德虔誠之心，減少香枝使用量，靈驗度不打折。
金紙精質減量部分，獲玉皇上帝聖允准許焚燒金紙數量為，大太極全面9張、中太極全面9張、小太極全面9張、天庫0.5只、天錢0.1環、天金1只、尺金1只、足百壽金0.5只。
另外，以米代金部分，在不破壞信仰理念的情況下，可選擇使用天壇專屬金紙或平安米提供給信眾祭拜，進而達到減少燒金紙的頻率，在不強制完全不燒紙錢的情況下，守舊的信眾可花較長時間來接受，但依舊能達到減量之效果。
台灣首廟天壇呼籲信眾，敬拜神明如能以虔誠的心及平常所累積的道德、福德，來代替手上的線香、金紙，不僅能減少空氣汙染，一樣也能獲得神明庇佑，一舉數得，人神共歡。自即日起，提供金紙精質減量與以米代金讓信眾有不同選擇。
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