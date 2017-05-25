端午連假塞不塞 就看新北懶人包網站

2017-05-25 12:16

〔記者何玉華／新北報導〕5月27日起至30日止共4日端午節連續假期即將展開，新北市交通局將交流道周邊與各風景區分成兩類製作成壅塞路段示意圖，建置新北端午交通懶人包手機版網站，依歷年車流資料提供新北市10處交流道與各風景區易壅塞路段、時段，懶人包也提供景點即時路況、替代動線及停車剩餘等資訊。

交通局提醒台65、台64兩端銜接國道的交流道路段，風景區如金九的市道102線、深坑文山路、淡水台2線及市區、鶯歌三峽老街周邊道路、東北角台2線等，都是假日就易塞車路段，盡量避開尖峰時段或規劃替代路線，才不會塞在路上。

此外，端午連假期間國道全線雙向夜間免收費時段有兩種不同方式，28日與29日是清晨3至5點免收費，國道1號、國道5號匝道連假期間因應尖峰時段車流方向高乘載管制，全線於日間實施單一費率與視狀況進行入口匝道儀控。