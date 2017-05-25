陳昭榮宜蘭農舍違建未改善 縣府2次裁罰處12萬罰款

本土劇一哥陳昭榮位在宜蘭縣三星鄉的農舍，被踢爆主建物兩側是違規增建。（記者江志雄攝）

2017-05-25 12:02

［記者江志雄／宜蘭報導］本土劇一哥陳昭榮位在宜蘭縣三星鄉的農舍，被踢爆違規擴建，縣府去年10月開罰6萬元，要求今年1月15日前改正，農業處今天再度勘察，確認仍未改善，將2次裁罰，處12萬元罰款，如果再不理會，列入排定拆除對象。

陳昭榮3年多前砸下2000萬元在三星鄉購買農地蓋農舍，後來被檢舉擅自增建、設水泥圍牆、建水泥鋪面、擴大填土，宜蘭縣政府認定違建，依違反區域計畫法，曾開出6萬元罰單，通知屋主限期改正，但改善期限已逾4個月，農舍維持原狀，也沒有提出陳述意見，縣府決定2次裁罰。

陳昭榮豪華農舍坐落在大馬路旁，主體建築是合法申請，屋子完工後在兩側及後方違規增建，違規使用面積800平方公尺，農業處農務科長周欣怡說，農舍外貌與去年勘察時情形一樣，確實沒有改善，將連續裁罰，並通知縣建設處列入排拆；農舍今天大門深鎖，無人出面回應。