北市「三興段公宅」公聽會挨批黑箱 林洲民：暫停招標

國民黨市議員王鴻薇今早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。（記者何世昌攝）

2017-05-25 12:07

〔記者何世昌／台北報導〕柯市府為了達成「4年1萬8千戶」公宅開工目標，信義區「三興段基地」經召開2次公聽會後，即火速招標，預計6月1日決標。但藍綠市議員召開聯席記者會並指，大多民眾未收到開會通知，導致首場公聽會參與人數寥寥無幾，要求停止招標，並加開公聽會補正黑箱程序。對此都發局長林洲民表示，市長柯文哲已裁示「暫停招標」。

國民黨市議員王鴻薇今早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。現場掛出「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」等3布條。

王鴻薇指出，市議會與市府達成協議，市府需於公宅基地周邊召開2場以上之公聽會，始得動支工程款；但都發局召開的公聽會草率蠻橫、黑箱作業。

王舉「三興段基地」首場公聽會為例，大多民眾未收到開會通知單，參與人數小貓2、3隻；但公宅即火速進行招標，預計6月1日決標。她要求都發局下架招標公告，並加開公聽會，以補正之前的黑箱程序。

記者會現場也邀請居民到場表達意見。住戶代表、牧師徐壯華指，「三興段基地」辦過2公聽會，第2場公聽會人數雖達300人，但沒人贊成蓋公宅；當時都發局曾承諾舉辦第3場公聽會，但無下文，公宅還直接招標。

徐壯華說，「三興段基地」周邊的基隆路，平常就塞車。興建公宅會加劇交通問題，「居民要受廢氣影響、交通影響，嚴重的話，居民可能會產生厭世自殺的結果」；「請台北市政府、都發局饒了我們這些善良百姓！」

信義區景勤里長賴惠貞則說，柯市府核心價值是建立在正直誠信，而非製造對立，務必善盡溝通；另表示，「台北市民納一樣稅、繳一樣錢，信義區能淪2等公民嗎？」各行政區都有大型公園，例如大佳河濱公園、榮星花園、大安森林公園等，唯獨信義區無大型公園，要求比照設置。

對此，都發局長林洲民現場回應，都發局、交通局及專業顧問長期設法解決交通問題，若能先行實施「取消路邊停車」，居民必能看到交通流量改善。但今天不談交通、設計細節，重點是要轉述市長柯文哲的重要口信。

林表示，王鴻薇議員在市長施政報告時提到，「三興段基地」首場公聽會參與數額問題，市長柯文哲即裁示「暫停招標」，並要求續辦公聽會；他轉述，柯市長說，「先停1個月，再看看要不要2個月，這就是負責任，一定要溝通的。」現場居民、議員聽聞暫停招標，全場鼓掌歡呼。