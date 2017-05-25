北市「三興段公宅」公聽會挨批黑箱 林洲民：暫停招標
國民黨市議員王鴻薇今早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕柯市府為了達成「4年1萬8千戶」公宅開工目標，信義區「三興段基地」經召開2次公聽會後，即火速招標，預計6月1日決標。但藍綠市議員召開聯席記者會並指，大多民眾未收到開會通知，導致首場公聽會參與人數寥寥無幾，要求停止招標，並加開公聽會補正黑箱程序。對此都發局長林洲民表示，市長柯文哲已裁示「暫停招標」。
國民黨市議員王鴻薇今早與同黨市議員秦慧珠、戴錫欽，民進黨市議員張茂楠、洪健益，及民國黨市議員徐世勳召開記者會，抗議柯市府公宅招標黑箱作業。現場掛出「民怨沖天」、「債留子孫」、「公宅滾蛋」等3布條。
王鴻薇指出，市議會與市府達成協議，市府需於公宅基地周邊召開2場以上之公聽會，始得動支工程款；但都發局召開的公聽會草率蠻橫、黑箱作業。
王舉「三興段基地」首場公聽會為例，大多民眾未收到開會通知單，參與人數小貓2、3隻；但公宅即火速進行招標，預計6月1日決標。她要求都發局下架招標公告，並加開公聽會，以補正之前的黑箱程序。
記者會現場也邀請居民到場表達意見。住戶代表、牧師徐壯華指，「三興段基地」辦過2公聽會，第2場公聽會人數雖達300人，但沒人贊成蓋公宅；當時都發局曾承諾舉辦第3場公聽會，但無下文，公宅還直接招標。
徐壯華說，「三興段基地」周邊的基隆路，平常就塞車。興建公宅會加劇交通問題，「居民要受廢氣影響、交通影響，嚴重的話，居民可能會產生厭世自殺的結果」；「請台北市政府、都發局饒了我們這些善良百姓！」
信義區景勤里長賴惠貞則說，柯市府核心價值是建立在正直誠信，而非製造對立，務必善盡溝通；另表示，「台北市民納一樣稅、繳一樣錢，信義區能淪2等公民嗎？」各行政區都有大型公園，例如大佳河濱公園、榮星花園、大安森林公園等，唯獨信義區無大型公園，要求比照設置。
對此，都發局長林洲民現場回應，都發局、交通局及專業顧問長期設法解決交通問題，若能先行實施「取消路邊停車」，居民必能看到交通流量改善。但今天不談交通、設計細節，重點是要轉述市長柯文哲的重要口信。
林表示，王鴻薇議員在市長施政報告時提到，「三興段基地」首場公聽會參與數額問題，市長柯文哲即裁示「暫停招標」，並要求續辦公聽會；他轉述，柯市長說，「先停1個月，再看看要不要2個月，這就是負責任，一定要溝通的。」現場居民、議員聽聞暫停招標，全場鼓掌歡呼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 「NIKE」球鞋均一價500 小資女買後醫生看不完
- 主計總處：女性結婚離職率近3成 復職率僅5成1
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 中國市場加持 飛耀文創今年營收挑戰兩位數成長
- 部長級月退金 立委主張砍至8萬以下
- 「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二
- 吳克群遭冷落傳搬出天王宮 陳澤杉說⋯
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 嘉市救老屋 開學堂召集老木工
- 刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺
- WHA青年團換證被拒 世衛揚言叫警察
- 藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...
- 少女初夜「開後門」 男友躲衣櫃被揪出
- 政院鬆綁社團管制 但須財務公開
- 維冠案二審辯論 5被告都不認罪
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 武荖坑轉型 林德福促設探索教育園區
- 《觀察筆記》強軍第一
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
- 女高中生這樣穿太裸露？ 校長暴怒嗆開除…
- 走私美軍通訊器材 中國女恐判150年
- 再窮也要吸毒？爸媽吸毒 讓3幼子吃白粥
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- 心跳中止被救回 雞肉商重生謝救護員
- 圓夢基金助學 弱勢學子感恩
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- 防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊
- MLB》睽違1369天 大聯盟神球種被轟全壘打（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Same-sex marriage decision sparks fury
- 缺乏動能 歐股表現清淡
- MLB》洋基牛棚好消息 查普曼可望週日恢復練投
- 郭瑤琪案 檢察總長提非常上訴
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 小S包4000萬票房 狠K林志玲
- 《體育署調查六都中最胖》 鄭文燦︰不能市長胖就說桃園胖
標題：北市「三興段公宅」公聽會挨批黑箱 林洲民：暫停招標
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email