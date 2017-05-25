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20國43所大學開辦「台灣研究課程」 教育部設入口網站廣傳
2017-05-25 11:59
〔記者林曉雲／台北報導〕目前全球有20國、43所大學開辦「台灣研究課程」，教育部國際司建置「台灣研究講座計畫」入口網站，國際司長楊敏玲表示，該網站提供國內外關心台灣研究人士，掌握教育部與海外知名大學共同推動開設「台灣研究課程」、培育人才及辦理學術活動的脈動，並即時周知有關台灣研究的最新國內外活動訊息，未來也會朝「台灣研究線上課程」的方向努力。
教育部自民國92年開始推動台灣研究講座計畫，目前與世界4大洲20國或地區的43所大學共同推動44項計畫，教育部國際司整理歷年合作案，建置網站公開供各界閱覽，目前已刊載19項計畫，將陸續充實做為資源分享平台，期在原有基礎上規劃未來發展策略及方向。
網站分為中英文兩種版面，涵蓋7項主頁面功能選項，包括：「計畫背景」、「研究資源」、「台灣指標」、「計畫介紹」、「補助說明」、「最新消息」及「相關訊息」等，所呈現的各項計畫各具特色。例如美國德州大學奧斯汀分校執行的計畫特點，在於以跨科系師資團隊的教學模式在校園內教授正式學分課程，進而在「亞洲研究」學士學位下設立「台灣研究學程」，除正式課程外，輔以研討會、工作坊、電影節、書展與專題演講等活動，使德大師生有系統的了解台灣。
又以加拿大亞伯達大學舉辦「急速變遷中的台灣」國際會議及美國加州大學聖塔芭芭拉分校舉辦的「全球觀點的台灣研究」為例，兩校以舉辦規模盛大的國際學術研討會為亮點，邀請來自各國重要學者齊聚一堂，從不同面向探討台灣在世界版圖的角色與定位等議題。
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