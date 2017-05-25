愛上團隊合作 礁溪國小排球隊2年奪9冠

礁溪國小排球隊學生，從小5開始參加全國國小排球的各項大小賽事，已奪得9個冠軍。（記者林敬倫攝）

2017-05-25 11:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪國小排球隊參加今年在高雄舉辦的中華盃國小師生排球賽，奪得亞軍殊榮，雖與冠軍失之交臂，但球隊隊員從小5開始參加全國國小排球的各項大小賽事，已奪得9個冠軍。

礁溪國小排球隊已有30的歷史，隊員從小5入隊訓練，一直打到小6畢業，每年都會參加青年盃、和家盃、華宗盃、媽祖盃及中華盃等5個全國國小排球賽事，去年礁溪國小在5大盃賽獲得冠軍，今年在連續奪得4座冠軍後，可惜與19日在高雄舉辦，剛結束的中華盃冠軍失之交臂，但2年來該球隊奪得9冠，好成績已獲得在地鄉親的讚賞與關注。

排球隊員今在礁溪火車站，接受鄉親的表揚，除學生家長也請來舞龍舞獅團表演，立委陳歐珀也頒發3000元獎金鼓勵好表現；排球隊隊長何京威說，球隊每週一到五每天下午訓練4個小時，他們的優勢就是默契很好，因為平常相處久感情好，即使吵架也會馬上和好，練球讓他們徹底愛上團隊合作。

陳志達說，他透過有好表現就獎勵的方式，讓孩子漸漸地喜歡上排球，所有隊員因此有一起爭取好成績的目標，然後不設限哪個孩子該打那個位子，依各自所長彼此合作發揮，才培養出如此有默契的球隊，這也是他們獲得好成績的關鍵。