政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時

2017-05-25 11:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部原規劃今年端午疏運期間5月27日、30日凌晨0時到5時及28日、29日上午3時到5時實施國道全線暫停收費，遭多位立委在交通委員會表達不滿意，要求恢復0時到6時的免收費時段，交通部長賀陳旦當時堅不讓步。但今天高公局發布新聞稿表示，此次4天連假的深夜暫停收費時段將統一為0至5時。

端午節國道免收費時段其中2天大幅縮減為2個小時，並採用差別管制收費，22日在立法院交通委員會遭各委員質疑，不過當時交通部長賀陳旦表示，國道夜間肇事率是其他時段的3倍，希望民眾不要有僥倖心態；隔天賀陳旦甚至親上火線再次向媒體說明政策初衷，沒想到仍無法說服社會大眾，政策在今天出現急轉彎。

高公局表示，端午連假深夜暫停收費時段，是依據車流特性，作兩種差異管制，雖經立法院詢答及記者會加強說明，但民意對「一假兩制」仍感混淆，以致曲解減短免費時段的用意，為施政簡明，決定從眾如流，此次4天（5月27日至30日）連假的深夜暫停收費時段將統一為0至5時。

高公局呼籲，各項疏運措施對國道安全及順暢，有賴廣大用路人共同維護，高公局強調國道行車務必養足精神再上路，切勿疲勞駕駛。