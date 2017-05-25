| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時

2017-05-25  11:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部原規劃今年端午疏運期間5月27日、30日凌晨0時到5時及28日、29日上午3時到5時實施國道全線暫停收費，遭多位立委在交通委員會表達不滿意，要求恢復0時到6時的免收費時段，交通部長賀陳旦當時堅不讓步。但今天高公局發布新聞稿表示，此次4天連假的深夜暫停收費時段將統一為0至5時。

端午節國道免收費時段其中2天大幅縮減為2個小時，並採用差別管制收費，22日在立法院交通委員會遭各委員質疑，不過當時交通部長賀陳旦表示，國道夜間肇事率是其他時段的3倍，希望民眾不要有僥倖心態；隔天賀陳旦甚至親上火線再次向媒體說明政策初衷，沒想到仍無法說服社會大眾，政策在今天出現急轉彎。

高公局表示，端午連假深夜暫停收費時段，是依據車流特性，作兩種差異管制，雖經立法院詢答及記者會加強說明，但民意對「一假兩制」仍感混淆，以致曲解減短免費時段的用意，為施政簡明，決定從眾如流，此次4天（5月27日至30日）連假的深夜暫停收費時段將統一為0至5時。

高公局呼籲，各項疏運措施對國道安全及順暢，有賴廣大用路人共同維護，高公局強調國道行車務必養足精神再上路，切勿疲勞駕駛。

廣告
  • 政策轉彎！ 端午國道免收費時段4天統為0~5時。（資料照，記者顏宏駿攝）

    政策轉彎！ 端午國道免收費時段4天統為0~5時。（資料照，記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 免收費時段 端午連假
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.