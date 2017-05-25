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點醒長輩！宜蘭國中生音樂劇演出農地流失議題

復興國中將在6月2日晚上7點30分在宜蘭演藝廳舉辦「舞，樂，劇」藝術聯合展演。（記者簡惠茹攝）

2017-05-25  11:29

［記者簡惠茹／宜蘭報導］長輩搶地變賣，小女孩點醒「有土地才有你們」，復興國中學生以戲劇和音樂探討農村農地流失議題，演出動人情感。復興國中將在6月2日晚上7點30分在宜蘭演藝廳舉辦「舞，樂，劇」藝術聯合展演，結合舞蹈、音樂與戲劇三種不同的藝術領域演出。

復興國中表示，這次參與藝術聯合展演的團隊，包含舞蹈隊、國樂團和少年劇團，舞蹈團成立兩年的時間，105學年度就在全國賽奪下特優和優等第一名的佳績，國樂團也是獲得兩項全國特優第一名，而少年劇團則在國寶級作家黃春明與黃大魚兒童劇團的協助下成立，是全台第一個國中專業劇團。

「因為有這片土地，才有你們。」少年劇團演出農村凋零、變賣土地的家產紛爭，由小女孩翻出阿公的日記，點醒長輩們阿公努力守護農地，他們才能順利長大成人，劇情扣緊人與土地的情感，搭配國樂團的現場演奏，引人深思。

市長江聰淵表示，市公所對於推廣藝文活動不遺餘力，包括兒童節巡迴音樂會、星光音樂會、丟丟銅蘭城國際音樂節等等，今年度更補助許多國中小辦理各項藝文活動，希望宜蘭孩子持續精進各項技藝，將宜蘭打造成文藝之都。

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  • 復興國中將在6月2日晚上7點30分在宜蘭演藝廳舉辦「舞，樂，劇」藝術聯合展演。（記者簡惠茹攝）

    復興國中將在6月2日晚上7點30分在宜蘭演藝廳舉辦「舞，樂，劇」藝術聯合展演。（記者簡惠茹攝）

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