愛心認養小棧 新北新店區公所成立

新店區公所將2隻機關犬交給認養民眾。（記者翁聿煌攝）

2017-05-25 11:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區公所配合市府「推動零安樂，支持零棄養」政策，率先成立「毛寶貝認養小棧」，區公所原本先認養2隻機關犬「平平」與「安安」獲得民眾認養，區公所今天準備嫁妝歡送。

新店區長林煌源說，新店區月前響應市府推動毛寶貝「零撲殺、零安樂死」的政策，認養2隻機關犬「平平」與「安安」，並擔任四十份公墓的巡守任務，2隻機關犬活潑可愛，被前往掃墓的民眾看上，經區公所同意割愛。

區公所今天準備豐盛的狗罐頭和生活用品，將「平平」與「安安」風光出嫁，區公所並正式成立「毛寶貝認養小棧」，提供待認養的犬貓資料，為有意願的民眾媒合，十分便利。

林煌源說，「毛寶貝認養小棧」宣導民眾以「認養代替購買」，並接受民眾申請認養的需求，轉介給動保處收容所，讓想飼養犬貓的主人能儘快找到有緣份的可愛毛寶貝。

未來區公所希望能將「毛寶貝認養小棧」拓展到區里活動中心、社區等角落，提高毛寶貝找到新家的機會，也讓更多民眾了解領養的意義及程序，打造友善動物的幸福城市。