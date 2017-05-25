可口可樂裁員 高市勞工局：協助失業勞工媒合就業

2017-05-25 11:30

〔記者黃建華／高雄報導〕可口可樂高雄燕巢廠將關廠裁員！高雄市政府勞工局今表示，初步了解，可口可樂公司並未違反相關法令，目前也未接獲勞工申訴，但若失業勞工有需要，勞工局將協助媒合就業。

勞工局指出，今年3月獲知太古可口可樂公司遷廠案，經了解，高雄燕巢廠生產線有120名員工，另外有80名負責倉儲、物流及供貨之員工。公司於106年3月下旬及4月上旬曾召開二次勞資會議，之後亦對個別勞工單獨面談了解勞工需求。

目前該公司預計於今年10月底及明年4月中旬，分二批辦理遷廠事宜，其中生產線120名勞工中，同意隨同遷廠至桃園有21人，其餘人員則選擇優離（60多位）或退休（30多位）。

對於隨同遷廠至桃園之員工，公司提供相關補助，另外也給予3個月緩衝期，即若隨同遷廠勞工有適應不良等問題時，可於3個月內再適用公司所提供之優離方案。遷廠員工將分別於今年10月、明天4月分兩批完成；此外，該公司選擇優離或退休勞工，將於今年10月至明年4月完成。

關於負責倉儲、物流及供貨之80名員工皆繼續工作，公司完成遷廠後，燕巢廠土地將會進行整理變賣事宜，屆時如順利完成變賣，將另覓作業場所，確保這80名員工之工作權益。

高雄市勞工局表示，依《大量解僱勞工保護法》規定，「同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在30人以上未滿200人者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數三分之一或單日逾20人」，此案為大量解僱案件，目前該公司並未違反法令。截至目前勞工局尚未接獲勞工相關申訴，將持續掌握狀況，並視實際狀況，協助有就業需求之勞工媒合就業或提供職業訓練。