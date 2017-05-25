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豬哥亮誤信偏方癌逝？ 衛福部：1個月內調查

2017-05-25  11:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕藝人豬哥亮癌症病逝，並被爆其生前曾因誤信吃南非葉抗癌偏方而延誤治療。民進黨立委陳曼麗質詢問衛生福利部是否有相關處置；衛福部政務次長何啟功表示，醫事司將於1個月內對於誇大廣告或療效進行了解，若違反屬實，輕者處以停業，重者將吊牌。

因大腸癌轉移不幸病逝的藝人豬哥亮，有友人爆出他因迷信吃南非葉能治療癌症之偏方，導致延誤就醫。陳曼麗今於立法院社會福利及衛生環境委員會中質詢時問道，許多民眾罹癌時，可能會誤信偏方，甚至有些醫師會出來宣稱療效，衛福部對此有何處理機制。

何啟功表示，誇大廣告或誇大療效都要處理，身為專業醫師，不應違反其所受的教育，用專業來誤導民眾，對此醫事司將於1個月內做局部了解，違反情節輕者將暫停其執業，嚴重者將會吊牌。

何啟功也表示，民眾罹病時會慌張，易誤信以訛傳訛的東西，健保署、醫事司會就此進行宣導，希望第一線醫療人員協助民眾，培養正確觀念避免誤信偏方，以免造成生命及金錢的損失。

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  • 針對外傳藝人豬哥亮生前因誤信吃南非葉抗癌偏方而延誤治療一事，衛福部表示，醫事司將於1個月內對於誇大廣告或療效進行了解。圖為豬哥亮靈堂。（資料照，記者胡舜翔攝）

    針對外傳藝人豬哥亮生前因誤信吃南非葉抗癌偏方而延誤治療一事，衛福部表示，醫事司將於1個月內對於誇大廣告或療效進行了解。圖為豬哥亮靈堂。（資料照，記者胡舜翔攝）

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