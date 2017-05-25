端午應景食品抽查 投縣3件不合格
2017-05-25 10:59
〔記者謝介裕／南投報導〕端午佳節在即，南投縣府衛生局就端午應景食品的抽驗報告今日出爐，總共抽檢69件，有3件不符規定，除勒令業者將不合格產品下架以外，其中縣內業者製造生產的1件筍絲產品，因被檢出二氧化硫超標，遂依食品安全衛生管理法處3萬元罰款，另1件脆筍絲也是二氧化硫含量超標，以及1件青江菜農藥殘留超出標準，則分別移送所轄的台中與雲林衛生局處辦。
此次抽驗粽子食材包括蝦米、菜脯、筍製品、蛋黃、香菇、粽葉、粽繩等，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、大腸桿菌、重金屬及農藥殘留等，總共有3件與規定不符。
南投衛生局說，防腐劑添加過量會損及人體肝、腎功能；二氧化硫食用過量則可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，傳統市場及大賣場中所販售的端午食品，大多數以散裝的方式販賣，消費大眾更應仔細挑選，尤其是蝦米、香菇、豆製品等，一定要留意是否是食材的自然原色，避免購買顏色鮮豔或偏白的產品，且建議將食材先用水浸泡後再沖洗，減少二氧化硫、防腐劑等化學物質殘留，並在飲食上把握少油、少糖、少鹽、少醬料、多蔬果「4少1多」原則，確保身體健康。
南投縣府統計，全縣社福機構共有46家，收容對象包括失能老人、身心障礙者等，合計1400多人，副縣長陳正昇也帶領社會及勞動處人員，前往南投仁愛之家、德安啟智教養院、永安護理之家等社福機構發送慰問金及狀元糕禮盒，表達縣府關懷之意，場面熱鬧、溫馨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 日本黑幫「沈淪」 山口組幹部偷西瓜
- 5.8億門檻高？洪總：花錢製造效益
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 中寮隧道工程車毀路損屋 田寮人抗議
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 台中市優化公車專用道破爛 6月啟動路平
- 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
- 中國吉利買寶騰 附帶蓮花汽車
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- （影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候
- （雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義
- 台股萬點附近震盪強 未來資產投信：攻高仍須增量
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 社論》可怕的「公務員化」
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 中國A股6月納MSCI 不樂觀
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同
- 對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 大南瓜競重 4連霸主秀新成果
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
- 三鶯大橋改建 8月底啟動
- 高爾夫》復健狀況不錯 伍茲：我想要再回到職業賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：端午應景食品抽查 投縣3件不合格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分