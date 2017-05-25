端午應景食品抽查 投縣3件不合格

2017-05-25 10:59

〔記者謝介裕／南投報導〕端午佳節在即，南投縣府衛生局就端午應景食品的抽驗報告今日出爐，總共抽檢69件，有3件不符規定，除勒令業者將不合格產品下架以外，其中縣內業者製造生產的1件筍絲產品，因被檢出二氧化硫超標，遂依食品安全衛生管理法處3萬元罰款，另1件脆筍絲也是二氧化硫含量超標，以及1件青江菜農藥殘留超出標準，則分別移送所轄的台中與雲林衛生局處辦。

此次抽驗粽子食材包括蝦米、菜脯、筍製品、蛋黃、香菇、粽葉、粽繩等，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、大腸桿菌、重金屬及農藥殘留等，總共有3件與規定不符。

南投衛生局說，防腐劑添加過量會損及人體肝、腎功能；二氧化硫食用過量則可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，傳統市場及大賣場中所販售的端午食品，大多數以散裝的方式販賣，消費大眾更應仔細挑選，尤其是蝦米、香菇、豆製品等，一定要留意是否是食材的自然原色，避免購買顏色鮮豔或偏白的產品，且建議將食材先用水浸泡後再沖洗，減少二氧化硫、防腐劑等化學物質殘留，並在飲食上把握少油、少糖、少鹽、少醬料、多蔬果「4少1多」原則，確保身體健康。

南投縣府統計，全縣社福機構共有46家，收容對象包括失能老人、身心障礙者等，合計1400多人，副縣長陳正昇也帶領社會及勞動處人員，前往南投仁愛之家、德安啟智教養院、永安護理之家等社福機構發送慰問金及狀元糕禮盒，表達縣府關懷之意，場面熱鬧、溫馨。