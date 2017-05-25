高鐵增USB充電服務 第4、12車廂才有

高鐵各列車第4及第12車增設USB充電服務。（高鐵公司提供）

2017-05-25 10:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕未來在高鐵上也能用USB充電了！台灣高鐵表示，即日起於各列車的第4及第12車增設USB充電插座，提供乘車期間有需求的旅客前往充電。

台灣高鐵表示，原在列車第4及第12車的電話亭，就各設有2個110V插座，為因應行動通訊時代人手一機的趨勢，再次更新設備，將其中1個插座改為配有2個接口的USB充電座，提供各式手機及平板臨時充電的需求。其中1個USB充電接口並備有Micro USB、Apple Lightening、USB Type C等三種接頭的充電線，可供市面上大部分的手機及平板使用；而自備充電器的旅客，仍可使用原有的110V插座充電。台灣高鐵也提醒，列車充電座僅提供充電服務，旅客於充電期間請勿離開，以免物品遺失。

台灣高鐵6月起也全面更新商務車廂免費供應的點心與飲品，精選9項甜鹹點心及3款飲品，後續將不定期輪替更新，提供商務車廂旅客更加健康美味的享受。

此外，為提升乘車環境品質，高鐵也持續推動「寧靜車廂」宣導，呼籲旅客乘車時小聲談話，同時將手機、平板電腦等電子產品轉為靜音或震動。商務車廂通道門上已增設「寧靜場所」標誌，販賣推車及商務服務推車上亦增加「寧靜場所」標誌牌，車內跑馬燈訊息、餐桌背面資訊均加強宣導「將電子產品設成靜音模式」及「降低說話音量」，希望所有旅客共同維護乘車環境的寧靜舒適。