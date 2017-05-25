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前瞻建設利多 高雄和發產業園區企業搶地

2017-05-25  10:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受惠於前瞻建設利多，高雄市和發產業園區「和春基地」不斷出現搶地潮，一塊1461坪土地出現3家廠商有意申購的「3搶1」局面。

受到政府推出前瞻建設積極做多，及外銷出口回溫影響，高雄市經發局推出的和發園區，銷售熱度大增，2週前一處千餘坪三角窗基地出現「4搶1」熱潮，最後由沐華國際美容公司取得申購權，其他3家廠商則改選大發基地坵塊。

昨天另一塊1461坪土地，土地總價1.28億元，也出現3家廠商有意申購的「3搶1」局面，包括金屬製品、精密工業、太陽能組裝等三家業者提出申購，5月底將可確定由哪家企業取得申購權。

高雄市政府委託「合發土地開發公司」，開發和發產業園區，該公司總經理張俊良表示，近期廠商成交率及詢問度大增，有意購地廠商應把握這一波公告至6月底優惠價格的期限，及早提出申購。

張俊良強調，和發園區的土地銷售以「出售為主，標售為輔」，每2星期為一批次時間受理申購，同一坵塊若僅有1家廠商申購，則依照高雄市政府核定價格出售，若同一坵塊有2家以上業者申購，則採取競標方式。

高雄市經發局指出，明年底和發產業園區的公共工程可望完工，預計引進80家廠商，創造1萬個就業機會，初估年產值400億元。

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  • 和發園區鳥瞰圖。（合發土地開發公司提供）

    和發園區鳥瞰圖。（合發土地開發公司提供）

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