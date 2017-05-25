| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面通過強降雨 8縣市發布大雨特報！ 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵

旱溪東、西路的阿勃勒開花了，建設局預估6月初花況會更好。（記者張菁雅攝）

2017-05-25  10:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區旱溪東、西路種植整排阿勃勒，每年5月至6月綻放黃色花朵，建設局本月初修剪樹枝，遭民眾質疑修剪過度，今年將看不到「黃金雨」美景。所幸阿勃勒近日出現成串花苞，化解民眾疑慮，也讓市府鬆了一口氣。

阿勃勒是常見的行道樹，初夏開滿黃色花朵，花瓣隨風飄落景象被稱為「黃金雨」，每年開花均吸引民眾前往拍照打卡，而台中市北屯區旱溪東、西路及南區興大路等路段的阿勃勒花況最具盛名。

建設局在月初修剪旱溪東、西路的阿勃勒，引起民眾質疑不當修剪，甚至部分團體與專家預言今年將看不到黃金花海。建設局長黃玉霖指出，旱溪路段的阿勃勒已經長時間未修剪，樹型雜亂，歷年颱風來襲時，斷枝情形嚴重，因此，今年汛期前執行樹木防災修剪，剛好遇到阿勃勒落葉期。

黃玉霖也說，阿勃勒是落葉後才開花，修剪後的樹幅略為縮小，有助於減災，清爽而不雜亂的樹型，更有助於樹木健康生長，兼具防颱及維護行道樹景觀。

修剪過經歷數星期，旱溪東、西路阿勃勒綠葉再現，相當茂密，且有部分已經開花，一串串金黃色花朵，建設局預估6月初花況將更盛大，黃金花海將更漂亮。

此外，為方便民眾「追花」，建設局正在盤點並規劃「大台中賞樹百景」，未來將配合特色樹種與開花期，在網路上公布賞花情報，讓民眾更清楚掌握花況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 阿勃勒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.