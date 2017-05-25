旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵
2017-05-25 10:41
旱溪東、西路的阿勃勒開花了，建設局預估6月初花況會更好。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區旱溪東、西路種植整排阿勃勒，每年5月至6月綻放黃色花朵，建設局本月初修剪樹枝，遭民眾質疑修剪過度，今年將看不到「黃金雨」美景。所幸阿勃勒近日出現成串花苞，化解民眾疑慮，也讓市府鬆了一口氣。
阿勃勒是常見的行道樹，初夏開滿黃色花朵，花瓣隨風飄落景象被稱為「黃金雨」，每年開花均吸引民眾前往拍照打卡，而台中市北屯區旱溪東、西路及南區興大路等路段的阿勃勒花況最具盛名。
建設局在月初修剪旱溪東、西路的阿勃勒，引起民眾質疑不當修剪，甚至部分團體與專家預言今年將看不到黃金花海。建設局長黃玉霖指出，旱溪路段的阿勃勒已經長時間未修剪，樹型雜亂，歷年颱風來襲時，斷枝情形嚴重，因此，今年汛期前執行樹木防災修剪，剛好遇到阿勃勒落葉期。
黃玉霖也說，阿勃勒是落葉後才開花，修剪後的樹幅略為縮小，有助於減災，清爽而不雜亂的樹型，更有助於樹木健康生長，兼具防颱及維護行道樹景觀。
修剪過經歷數星期，旱溪東、西路阿勃勒綠葉再現，相當茂密，且有部分已經開花，一串串金黃色花朵，建設局預估6月初花況將更盛大，黃金花海將更漂亮。
此外，為方便民眾「追花」，建設局正在盤點並規劃「大台中賞樹百景」，未來將配合特色樹種與開花期，在網路上公布賞花情報，讓民眾更清楚掌握花況。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 阿勃勒
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 日本黑幫「沈淪」 山口組幹部偷西瓜
- 5.8億門檻高？洪總：花錢製造效益
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 中寮隧道工程車毀路損屋 田寮人抗議
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 台中市優化公車專用道破爛 6月啟動路平
- 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
- 中國吉利買寶騰 附帶蓮花汽車
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- （影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候
- （雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義
- 台股萬點附近震盪強 未來資產投信：攻高仍須增量
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 社論》可怕的「公務員化」
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 中國A股6月納MSCI 不樂觀
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同
- 對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 大南瓜競重 4連霸主秀新成果
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
- 三鶯大橋改建 8月底啟動
- 高爾夫》復健狀況不錯 伍茲：我想要再回到職業賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分