旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵

旱溪東、西路的阿勃勒開花了，建設局預估6月初花況會更好。（記者張菁雅攝）

2017-05-25 10:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區旱溪東、西路種植整排阿勃勒，每年5月至6月綻放黃色花朵，建設局本月初修剪樹枝，遭民眾質疑修剪過度，今年將看不到「黃金雨」美景。所幸阿勃勒近日出現成串花苞，化解民眾疑慮，也讓市府鬆了一口氣。

阿勃勒是常見的行道樹，初夏開滿黃色花朵，花瓣隨風飄落景象被稱為「黃金雨」，每年開花均吸引民眾前往拍照打卡，而台中市北屯區旱溪東、西路及南區興大路等路段的阿勃勒花況最具盛名。

建設局在月初修剪旱溪東、西路的阿勃勒，引起民眾質疑不當修剪，甚至部分團體與專家預言今年將看不到黃金花海。建設局長黃玉霖指出，旱溪路段的阿勃勒已經長時間未修剪，樹型雜亂，歷年颱風來襲時，斷枝情形嚴重，因此，今年汛期前執行樹木防災修剪，剛好遇到阿勃勒落葉期。

黃玉霖也說，阿勃勒是落葉後才開花，修剪後的樹幅略為縮小，有助於減災，清爽而不雜亂的樹型，更有助於樹木健康生長，兼具防颱及維護行道樹景觀。

修剪過經歷數星期，旱溪東、西路阿勃勒綠葉再現，相當茂密，且有部分已經開花，一串串金黃色花朵，建設局預估6月初花況將更盛大，黃金花海將更漂亮。

此外，為方便民眾「追花」，建設局正在盤點並規劃「大台中賞樹百景」，未來將配合特色樹種與開花期，在網路上公布賞花情報，讓民眾更清楚掌握花況。