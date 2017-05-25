| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面通過強降雨 8縣市發布大雨特報！ 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運

豐濱天空步道都做好兩年，迄今還沒開放？縣府今天在議會總質詢時答覆議員質詢，強調今年暑假會開放。（記者花孟璟攝）

2017-05-25  10:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2015年初就已施工完成的豐濱親不知子海上古道，有一段以強化玻璃及鋼骨攀附在斷崖上，被網友暱稱「全台最驚險天空步道」，但從2015年至今已超過2年卻還沒開放，花蓮縣議員今天質詢「怎麼拖這麼久？」？花蓮縣府觀光處強調，確定今年暑假將試營運。

縣議員萬榮財今天在花縣議會提出質詢，他說，縣議會去年專案報告曾到豐濱會勘，原本豐濱鄉公所、縣府還允諾「今年農曆春節會開放」，但承諾顯然跳票，至今都過了半年多，到底目前進度到哪裡？是進度太慢？還是有什麼問題，要求縣府說明。

縣府觀光旅遊處代理處長彭偉族說，豐濱天空步道向觀光局爭取的經費，主要是隧道活化，至於透明玻璃步道、前後景觀停車場，是縣府跟鄉公所合作完成。他說，去年會勘後，因考量天空步道在網路很紅，但隧道南北口都未設置交通號誌，擔心貿然開放會有安全問題。

他說，經向豐濱鄉公所確認，目前最新進度是隧道南北二處紅綠燈已經裝好，現在進入測試中，測試完成後，將報花蓮縣府道安會報審核，預計今年暑假將試營運。

豐濱鄉的海上古道，沿著海岸線從磯崎到新社，中間最驚險的一段「親不知子斷崖」，因峭壁幾近垂直且道路僅容1人通過，親子通過斷崖也無法互相照顧，因此得名。

豐濱鄉公所打造新景點「親不知子海上古道」，在幾近垂直的斷崖上，以鋼鐵、強化玻璃打造天空步道，走在玻璃步道上，看得到腳下就是百米深崖，十分驚心動魄，從2015年農曆年前玻璃步道建好後，還沒驗收就開始有遊客「偷跑」。

豐濱鄉公所為了把步道西側全長170公尺的舊台11線新磯隧道一起活化，又向交通部觀光局申請第二期工程經費，將從海岸峭壁岩石中開鑿出的舊隧道活化成隧道藝廊之外，也規劃隧道南口的停車場、廁所、販賣區、售票亭，不過因經費及建照等原因，至今年才陸續完工。

廣告
  • 豐濱鄉的天空步道掛在「親不知子斷崖」半山腰，底下就是波濤洶湧的太平洋。（記者花孟璟攝）

    豐濱鄉的天空步道掛在「親不知子斷崖」半山腰，底下就是波濤洶湧的太平洋。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天空步道 親不知子斷崖 豐濱天空步道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.