等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
豐濱天空步道都做好兩年，迄今還沒開放？縣府今天在議會總質詢時答覆議員質詢，強調今年暑假會開放。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕2015年初就已施工完成的豐濱親不知子海上古道，有一段以強化玻璃及鋼骨攀附在斷崖上，被網友暱稱「全台最驚險天空步道」，但從2015年至今已超過2年卻還沒開放，花蓮縣議員今天質詢「怎麼拖這麼久？」？花蓮縣府觀光處強調，確定今年暑假將試營運。
縣議員萬榮財今天在花縣議會提出質詢，他說，縣議會去年專案報告曾到豐濱會勘，原本豐濱鄉公所、縣府還允諾「今年農曆春節會開放」，但承諾顯然跳票，至今都過了半年多，到底目前進度到哪裡？是進度太慢？還是有什麼問題，要求縣府說明。
縣府觀光旅遊處代理處長彭偉族說，豐濱天空步道向觀光局爭取的經費，主要是隧道活化，至於透明玻璃步道、前後景觀停車場，是縣府跟鄉公所合作完成。他說，去年會勘後，因考量天空步道在網路很紅，但隧道南北口都未設置交通號誌，擔心貿然開放會有安全問題。
他說，經向豐濱鄉公所確認，目前最新進度是隧道南北二處紅綠燈已經裝好，現在進入測試中，測試完成後，將報花蓮縣府道安會報審核，預計今年暑假將試營運。
豐濱鄉的海上古道，沿著海岸線從磯崎到新社，中間最驚險的一段「親不知子斷崖」，因峭壁幾近垂直且道路僅容1人通過，親子通過斷崖也無法互相照顧，因此得名。
豐濱鄉公所打造新景點「親不知子海上古道」，在幾近垂直的斷崖上，以鋼鐵、強化玻璃打造天空步道，走在玻璃步道上，看得到腳下就是百米深崖，十分驚心動魄，從2015年農曆年前玻璃步道建好後，還沒驗收就開始有遊客「偷跑」。
豐濱鄉公所為了把步道西側全長170公尺的舊台11線新磯隧道一起活化，又向交通部觀光局申請第二期工程經費，將從海岸峭壁岩石中開鑿出的舊隧道活化成隧道藝廊之外，也規劃隧道南口的停車場、廁所、販賣區、售票亭，不過因經費及建照等原因，至今年才陸續完工。
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