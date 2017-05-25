南部銷量差 可口可樂關高雄廠裁百人

可口可樂削減成本計畫波及台灣，準備關閉高雄廠，並裁員近百名員工。（法新社）

2017-05-25 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕上個月底，美國飲料大廠可口可樂財報顯示，獲利較去年同期減少20%，營收減少11%。媒體報導，可口可樂削減成本計畫波及台灣，準備關閉高雄廠，並裁員近百名員工。

《經濟日報》報導，高市勞工局表示，台灣太古可口可樂高雄廠正著手進行關廠。可口可樂證實，高雄廠生產線120名員工，將北調桃園或辦理優退，有99人領離退金去職，21人轉往桃園廠，配送部門則有80人留職。

報導指出，可口可樂分析，可口可樂在台灣北部銷量占整體6、7成，南部銷量則因農業縣市居多而無起色。

本報曾報導，可口可樂由於銷量下滑，宣布下半年起將裁員1200人，作為長期削減成本計畫的一環，希望能省下8億美元。

報導指出，可口可樂因消費者的健康意識提高，少喝含糖飲料。就連可口可樂生產的健怡可樂（diet cola）也面臨銷量減少。