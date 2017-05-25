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穿山甲逛大街 台東農業處捕捉安置

2017-05-25  10:29

［記者張存薇／台東報導］台東市開封街巷弄昨晚出現1隻大型穿山甲，民眾擔心被過往車輛撞到，連忙通報農業處畜產保育科，科長饒和奇指出，這隻穿山甲活潑好動、無外傷，今天中午將送至屏東科技大學保育類野生動物收容中心。

饒和奇說，穿山甲是夜行動物，這隻體長約5、60公分，狀況還不錯，至於為何出現在住宅區？他推測，可能是因為這幾天下雨、白蟻出沒，原本住在靠山區的穿山甲因為追逐白蟻而越來越接近人類居住的地方。

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  • 擔心穿山甲被車撞到，台東縣政府農業處帶回安置。（記者張存薇攝）

    擔心穿山甲被車撞到，台東縣政府農業處帶回安置。（記者張存薇攝）

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