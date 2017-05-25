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牠在配菜裡「加菜」 網友嚇歪「便當免費有人要嗎」

便當驚見...（圖擷取自爆料公社）

2017-05-25  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕吃便當吃得津津有味，吃到一半卻發現驚人一幕，讓人嚇壞了！

「爆料公社」臉書粉絲團分享網友貼文，只見便當中的配菜，竟有隻「半身」壁虎躺在裡面，這讓原PO驚呼「便當驚魂記～這樣的便當免費有人要吃嗎？」

其他網友見狀後也紛紛回應，「看什麼看，我只是讓下半身跑走而已」、「那是吻仔魚，你眼睛業障重，看錯了」、「看起來有熟啊，怎麼了？」

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  • 看到這幕網友都傻了！（圖擷取自爆料公社）

    看到這幕網友都傻了！（圖擷取自爆料公社）

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