抓住熱氣球商機 議員要求縣府協助旅宿業行銷

2017-05-25 09:54

［記者張存薇／台東報導］台灣國際熱氣球嘉年華即將於6月30日開幕，台東縣議員林琮翰今天縣政總質詢時指出，旅遊市場「時機歹歹」，希望縣府整合，讓旅宿業者贊助縣府大型觀光活動、縣府則協助旅宿業者行銷，把觀光的餅做大。

台東推動熱氣球觀光活動已邁入第7年，不但全國都知道，連對岸中國民眾都耳聞，可是現在中國旅遊團不來，國民旅遊人潮也減少，台東觀光進入寒冬期，希望縣府協調有意願的旅宿業者，以贊助熱氣球等大型活動方式，由縣府在活動官網上為業者宣傳，帶動商機。

觀官旅遊處長江慧卿表示，台東縣不包括民宿就有1000多家旅宿業者，非常樂意業者配合推出套裝遊程，會再與業者協商。