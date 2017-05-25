地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉

台21線新中橫115K望高路段，上邊坡因大雨、地震以致坍方擴大，道路雙向中斷，工程人員正全力搶修。（記者劉濱銓翻攝）

2017-05-25 09:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線新中橫南投縣信義鄉115K望高路段，昨因崩坍中斷，雖公路總局信義工務段全力搶修，但仍因大雨落石延後搶修進度，尤其昨晚嘉義縣接連發生地震，以致崩坍再度擴大，目前人員機具仍在清運，盼下午5點半能清理完畢，惟5點半起山區路段就進入夜間封閉管制，因此今天崩坍路段仍全天封閉，用路人應提前因應。

信義工務段表示，昨落石土方量約1000立方公尺，但因大雨導致落石不斷，加上昨晚的地震又出現坍方，現場落石土方已增至3000立方公尺，並有巨大落石增加清運難度，現已極力搶修，盼能趕在5點半搶通，呼籲前往塔塔加或阿里山的用路人應提前改道行駛，並注意山區路況，確保行車安全。