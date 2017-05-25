3歲以下幼兒1成3托育 平均每月費用1.6萬

2017-05-25 09:54

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布「婦女婚育與就業調查」，2016年10月，15至49歲現有子女的女性，近3年出生的最小子女未滿3歲前委外托育占1成3，平均每月托育費用1萬6007元，僅托育「平日白天」為1萬5501元，托育「平日24小時」為2萬3323元；近6年出生最小子女3至6歲間委外托育則約6成，平均每月托育費用8719元，僅托育「平日白天」為8647元，托育「平日24小時」為2萬2000元。

若就不同托育方式平均每月托育費用觀察，近3年出生的最小子女在未滿3歲前，其托育費用以「私立幼兒園或托嬰中心」1萬6724元 最多，「褓姆」亦達1萬6479元；近6年出生的最小子女在3至6歲間，托育費用以「褓姆」1萬6505元最多，「私立幼兒園或托嬰中心」則為1萬0311元。

主計總處指出，2016年10月，15至49歲現有子女的女性於近3年出生的最小子女，在未滿3歲前的實際照顧方式，以「自己或丈夫」照顧為主，占47.33％，但遠低於其理想比率78.79％；由「父母」與「褓姆」照顧居次，分占39.31％與10.23％，高於其理想比率17.12％與2.59％。

至於15至49歲現有子女的女性於近6年出生的最小子女，在3至6歲間的實際照顧方式，以送「私立幼兒園或托嬰中心」托育為主，占39.20％，高於其理想比率24.34％；由「自己或丈夫」照顧占24.52％居次，低於其理想比率33.95 ％。