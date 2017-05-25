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發票3張換1張門票 助伊甸公益音樂會明晚登場

2017-05-25  09:26

〔記者王俊忠／台南報導〕年度公益慈善音樂會來囉！3張統一發票換1張入場券，捐發票幫助伊甸基金會。由台南市議員蔡旺詮發起，勝利國小music-v管弦樂團、南市青少年暨市民管弦樂團、自由之聲廣播電台等單位合辦的「勝利之愛音樂會」，將於明（26）日晚間7點在市立文化中心演藝廳登場，歡迎市民朋友參加。

蔡旺詮表示，目前大台南身心障礙者人數近10萬人，對身心障礙朋友來說，面對變調的生活，身體與心理都面臨極大挑戰，透過伊甸基金會專業生活重建服務，幫助身心障礙朋友跨出內心障礙，重新啟動與社會大眾的連結，找回再出發的勇氣。此次公益音樂會，募集來的發票將捐給伊甸基金會，協助基金會運作，希望市民以3張發票換1張入場券，踴躍參加。

此次音樂會上，蔡旺詮特別與勝利國小校長佘豐賜把握空檔排練，將以小提琴及二胡共同演奏「月亮代表我的心」一曲；蔡旺詮也特別獨奏一首改編的安平追想曲變奏曲，以音樂溫暖大家，多關心周遭需要幫助的朋友。

由蔡旺詮擔任團長的南市青少年暨市民管弦樂團，每年都參與公益演出，而東區勝利國小music-v管弦樂團連續幾年獲全國優勝殊榮，這些年輕團員參與公益演出除切磋音樂外，也從小在他們內心中深植關懷社會有愛心的種子。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，伊甸從民國96年在台南設立服務據點，開始服務在地的身心障礙朋友，除了提供無障礙住宅服務、視障朋友生活重建，更協助身心障礙朋友找工作，公益音樂會匯集社會大眾的愛心，幫助弱勢家庭扭轉人生。

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  • 南市議員蔡旺詮主辦公益音樂會，邀請觀眾捐發票助伊甸基金會。（蔡旺詮議員提供）

    南市議員蔡旺詮主辦公益音樂會，邀請觀眾捐發票助伊甸基金會。（蔡旺詮議員提供）

  • 南市議員蔡旺詮（右）與東區勝利國小校長佘豐賜利用空檔時間加緊排練。（記者王俊忠翻攝）

    南市議員蔡旺詮（右）與東區勝利國小校長佘豐賜利用空檔時間加緊排練。（記者王俊忠翻攝）

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