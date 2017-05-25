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報稅倒數 台東還有3成沒申報

2017-05-25  09:09

［記者張存薇／台東報導］你報稅了嗎？南區國稅局台東分局統計，到目前為止還有3成民眾未完成105年度所得稅結算申報，台東分局提醒民眾，因為即將放4天端午連假，今年申報可延至6月1日止，請民眾儘早申報，以免逾期遭罰。

台東分局表示，為便利民眾完成所得稅申報，即日起至6月1日上班日每天中午加班、提供所得扣除額查調、網路申報服務，最後一天6月1日延長加班收件時間至晚間7時。

台東分局除有報稅服務隊與國稅局人員提供報稅協助，亦有銀行於每天上午9時至12時、下午1時至3時30分提供現場繳稅服務。

台東分局表示，每天上午9時前報稅人潮較少，上午10時至下午3時人潮最多。

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  • 上午九時前報稅人潮較少。（記者張存薇攝）

    上午九時前報稅人潮較少。（記者張存薇攝）

  • 上午九時前報稅人潮較少。（記者張存薇攝）

    上午九時前報稅人潮較少。（記者張存薇攝）

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