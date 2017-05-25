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受到鋒面影響 吳德榮：今天各地有雨稍轉涼

2017-05-25  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局預報中心主任吳德榮今天在網路發文表示，今天受鋒面影響，各地區仍有局部性陣雨，其中也會有較大雨勢，而氣溫也會略為下降、天氣轉涼。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文表示，今天各地區有局部性陣雨，其中也會有較大的雨勢要特別注意，而氣溫也略下降、天氣則稍微轉涼。明（26日）鋒面滯留巴士海峽，東半部有局部陣雨，距離較近的南台灣、中部山區仍有局部陣雨，北部天氣好轉。

吳德榮指出，週六至下週二（27至30日）滯留鋒面仍在巴士海峽徘徊，東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部陣雨或雷雨；週六、日北部亦有一些零星少量降雨的機率。

吳德榮說，下週三、四（31、1日）起滯留鋒往北移動，並有比較強的西南氣流伴隨著，因此有比較多的降雨。

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  • 今日清晨5時的紅外線衛星雲圖顯示，鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面雲系仍影響台灣。（圖擷取自吳德榮「洩天機教室」）

    今日清晨5時的紅外線衛星雲圖顯示，鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面雲系仍影響台灣。（圖擷取自吳德榮「洩天機教室」）

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