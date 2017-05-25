網傳吃吳郭魚致癌？ 漁業署這樣解釋...

近來網路流傳吳郭魚含有致癌化學物質的文章，漁業署出面闢謠指出，台灣吳郭魚近年來抽驗都無化學物質殘留的情況，沒有食用安全疑慮。（資料照，記者楊金城攝）

2017-05-25 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路流傳多篇呼籲停止吃吳郭魚的文章，內文都提到吳郭魚可能含有致癌化學物質，但有媒體報導指出，漁業署出面闢謠，其實台灣吳郭魚的飼養環境良好，且近年來抽驗都無化學物質殘留的情況，沒有食用安全疑慮。

據《聯合報》報導，近來網路上流傳標題為「5個恐怖原因為什麼你應該停止吃吳郭魚」等類似內容的文章，內文都說到，台灣使用糞便養殖吳郭魚、吳郭魚肉含有化學物質且壞油脂含量過高、養殖吳郭魚會破壞環境等等，但漁業署駁斥這樣的說法。

報導提到，漁業署指出，網路流傳使用糞便養殖吳郭魚，早就不是國內的慣用養殖方式，台灣吳郭魚使用符合CNS標準之水產飼料養殖，不採用箱網養殖使用的PVC材質，不會殘留二丁基錫等物質。且台灣每年平均抽驗吳郭魚藥物殘留約150件，都沒檢出相關有害化學物質殘留情形，沒有食用安全疑慮。