| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

網傳吃吳郭魚致癌？ 漁業署這樣解釋...

近來網路流傳吳郭魚含有致癌化學物質的文章，漁業署出面闢謠指出，台灣吳郭魚近年來抽驗都無化學物質殘留的情況，沒有食用安全疑慮。（資料照，記者楊金城攝）

2017-05-25  08:17

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路流傳多篇呼籲停止吃吳郭魚的文章，內文都提到吳郭魚可能含有致癌化學物質，但有媒體報導指出，漁業署出面闢謠，其實台灣吳郭魚的飼養環境良好，且近年來抽驗都無化學物質殘留的情況，沒有食用安全疑慮。

據《聯合報》報導，近來網路上流傳標題為「5個恐怖原因為什麼你應該停止吃吳郭魚」等類似內容的文章，內文都說到，台灣使用糞便養殖吳郭魚、吳郭魚肉含有化學物質且壞油脂含量過高、養殖吳郭魚會破壞環境等等，但漁業署駁斥這樣的說法。

報導提到，漁業署指出，網路流傳使用糞便養殖吳郭魚，早就不是國內的慣用養殖方式，台灣吳郭魚使用符合CNS標準之水產飼料養殖，不採用箱網養殖使用的PVC材質，不會殘留二丁基錫等物質。且台灣每年平均抽驗吳郭魚藥物殘留約150件，都沒檢出相關有害化學物質殘留情形，沒有食用安全疑慮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳郭魚 漁業署 癌症 致癌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：網傳吃吳郭魚致癌？ 漁業署這樣解釋...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.