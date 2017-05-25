中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！

中央氣象局指出，今天（25日）清晨開始，北部降雨趨緩，中南部雨勢加大。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-25 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）清晨開始，北部降雨趨緩，中南部雨勢加大，氣象局於台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天隨著鋒面向南移，北部地區的降雨趨緩，中南部地區雨勢則漸漸加大，氣象局提醒今天一整天全台都會是下雨天，外出活動請記得攜帶雨具。溫度方面，北部及宜花地區今天會有略為轉涼的感覺，高溫降到25、26度左右，中南部及台東高溫也將降到27至29度間。

氣象局預估，週五至下週日（26日至28日）鋒面往南移動至巴士海峽，台灣各地降雨將會緩和下來，但是天氣仍未完全恢復穩定，距離鋒面較近的南部、花東地區仍有短暫陣雨或雷雨。

另外由於高空水氣較多，中部以北雲量也會偏多，平地大致為多雲的天氣，偶爾零星飄雨，山區則是迎風面仍會有些局部降雨的狀況。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天全台各地及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 27 27 ~ 31 29 ~ 31 25 ~ 27

氣象局於台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）