05/25 各報重點新聞一覽

大法官會議昨做出解釋，認定民法未保障同性婚姻違憲，要求相關機關2年內修法保障，在立法院外的挺同團體獲知消息齊聲歡呼，有人激動落淚。（記者王藝菘攝）

2017-05-25 06:17

自由時報

民法未保障同婚 違憲

台灣成為亞洲第一個同性可以結婚的國家！司法院大法官會議昨做出釋字第七四八號解釋，宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻違憲，要求兩年內修法保障同性婚姻，至於修民法或另訂專法則是「立法形成的範圍」，由相關機關自行決定。

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函賀WHO新幹事長 我期盼新模式

世界衛生大會（ＷＨＡ）廿三日舉行世界衛生組織（ ＷＨＯ）幹事長選舉，由衣索比亞現任外長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選。衛福部長陳時中廿三日表示，已在第一時間簽發賀函，以「中華民國台灣」署名向特沃德羅斯道賀，並期待新任幹事長以高專業度帶領世衛組織，且「再怎麼說也不會比以往更糟」，對未來的新模式抱持期待。

詳見函賀WHO新幹事長 我期盼新模式。

防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊

「漢光卅三號演習」實兵演練昨進入第三天，為防止敵軍入侵大台北中樞地帶，陸軍六軍團關渡指揮部在淡水河畔實施「河防演練」，在河岸部署裝甲、機砲兵力，殲擊河道敵軍；空軍防砲指揮部五○一營則在松山機場實施「短程防空防護」，以國造雙聯裝二○機砲打擊臨空敵機，驗證機場地對空作戰能力，陸、空等部隊也展現衛戍首都的戰力。

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蘋果日報

亞洲第一 釋憲挺同性婚

台灣將成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家！大法官昨作出釋字748號解釋，認為現行《民法》規定「1男1女」才能結婚，未保障同性別2人婚姻自由及平等權，宣告《民法》相關規定「違憲」，政府應在2年內修正、制訂法律，保障同婚權益，若逾期未完成，同性2人可比照異性婚，直接向戶政機關登記結婚。

陳星妻逼跪 林奕含崩潰

作家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，昨傳出陳妻謝如玉八年前就知道這起師生戀，她當時選擇不提告，沉默了八年。但《蘋果》透過管道得知，林奕含雙親與陳星夫妻約在飯店談判時，因林家雙親責怪陳星，激怒了謝如玉，她揚言控告林奕含妨害家庭，還逼迫林奕含當場下跪道歉，此舉是導致林奕含精神崩潰主因。

聯合報

大法官釋憲：限制同婚違憲

司法院大法官會議昨作出釋字七四八號解釋，認定民法親屬編婚姻限制同性得為經營共同生活之目的，成立具親密性、排他性的永久結合關係，有違憲法保障的婚姻自由、平等權，宣告違憲，並要求有關機關在兩年內修正或制定相關法律，若立法屆時未完成，同志依民法規定至戶政機關辦結婚登記。

英恐攻「危急」 武裝軍人上街執勤

英國曼徹斯特體育館演唱會遭到恐攻的第二天，英國首相梅伊廿三日將英國的恐怖攻擊威脅等級提高至最高的「危急」（critical），意味新的攻擊迫在眉睫。梅伊並啟動「淬火工行動」（Operation Temperer），允許武裝軍人上街協助警察保護重要地點，這是英國首度啟動這項反恐行動。

中國時報

亞洲第一國 台灣同婚2年後合法

大法官會議認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權，昨宣告違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，逾期未完成、從2019年5月24日起同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記。台灣成為亞洲第一個判決同婚合法化的國家。

扁違反2不 中監發函警告

台中監獄同意前總統陳水扁參加募款餐會，提出「5不」但書，扁當天在餐會中數度挑戰紅線，台中監獄24日晚間完成認定，副典獄長林順斌指出，陳水扁違反「不進入會場」及「不談及政治」2項規定，中監除函文要求改善、遵守管制外，並提出4項具體改善措施，重申「勿逾越相關規定，以免自誤」。