古蹟文創之旅 精障康復之友社區融合

2017-05-25 00:14

〔中央社〕「孫立人將軍官邸」今天接待了一批特別的朋友，他們是衛生福利部八里療養院附設中和社區復健中心「希望會館」的30位學員，這場古蹟文創之旅除參觀孫立人將軍的影像特展，他們也拿起手機拍照，補捉古蹟記憶，主動參與促進復元的歷程。

衛生福利部八里療養院附設中和社區復健中心「希望會館」由工作人員帶著會館中的學員，將近40人在五月份的社區融合活動特別安排了一場史蹟之旅，參觀古蹟和文創結合的「孫立人將軍官邸」，除了探訪這個特別的台北私房秘境，享受塵囂中的幽靜和品味歷史外，更欣賞到「義勇忠誠、軍功傳世」─世紀名將孫立人將軍的攝影特展。

希望會館負責人廖敏玲表示，八里療養院附設的中和社區復健中心「希望會館」，是屬於日間型的精神復健機構，除了提供大台北地區居民的精神醫療服務外，也積極提供新北市市民心理健康服務，並參與鄰近衛生所社區健康服務與大台北地區社區融合活動。

因為整合各種復健資源與社會支持，除了可以提供精神障礙者在社區各種資源的可用性與可近性外，更讓這群康復之友能透過參與社區融合活動，給予病人「充權」機會，學會如何選擇與自己主動參與，促進復元的歷程。

例如本次的參觀活動，負責帶領的專管員林瑞敏表示，許多學員都表示展覽設在餐廳內很特別，因此學員們紛紛拿起自己的手機拍照，除了留下特別的記憶外，也感受到全檜木的包廂散發出的香味，渡過了一趟特別的歷史之旅。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，在精神疾病的復健過程中，職能治療扮演著重要的角色，職能治療師在病人不同的病程階段，考量其不同的功能表現，提供適切有效的治療介入重點或介入方案，使病人能達到最大的功能恢復，並以最大的復健成效與最好的社會復歸。社區復健中心積極連結社區的資源，鼓勵學員參與社區活動並貢獻己力，以重建精神病人的身心功能，協助其適應家庭與社會生活，最終能以回歸社會為目標。