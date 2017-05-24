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亞斯柏格生突破自我 韓雨樵獲總統教育獎

2017-05-24  23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕文德國小亞斯柏格症學生韓雨樵，在父母及師長的鼓勵下，從不敢進教室上課，勇於自我突破，到當上「大師」班長，更展現繪畫天份，創作《白頭翁與我》繪本尊重生命，是國內原創繪本中首本由兒童親自畫及寫的繪本，榮獲今年總統教育獎，未來他要寫下自己的生命故事，鼓勵更多亞斯柏格症孩子走出自我。

韓雨樵三歲確診為亞斯柏格症，上幼稚園一度不敢進教室，連溜滑梯也感到害怕，母親花了1個月陪讀，告訴他「每通過一次考驗，怕怕蟲就會離開」，他就像小勇士般不斷闖關，小一時已能自己上學，他壓抑內心不安、恐懼，雖然會頭痛、失眠、做惡夢，仍努力克服困難。

值得一提的是，韓雨樵從小展現繪畫天份，觀察入微、筆觸精細、用色鮮明，小三時蒲公英閱讀推廣協會為他舉辦個人畫展《乘著夢想飛船去玩耍》，義賣畫作明信片4萬5千元，全數捐給公益團體，讓他開始對自己有自信，原來也有力量幫助人，他想要改變自己，希望幫助更多人。

直到五年級重新分班，他想要做全新的自己，在同學需要幫忙時釋出善意，形成一個善的循環，他發現付出越多，得到的友誼越多，透過繪畫建立自信、交朋友，甚至放棄特教生身分，不再到資源班上課，人緣好更當上班長，同學還尊稱他是「大師」。

他去年更獲得出版社青睞，創作《白頭翁與我》繪本，將白頭翁飛到家中陽台築巢的真實故事，以日記做紀錄、粉彩繪畫方式，表達尊重生命的故事，甚至擔心白頭翁下雨天淋雨，以想像力畫出他為白頭翁撐傘，自我突破更溫暖人心，是國內原創繪本中首本由出版社出版且兒童親自畫及寫的繪本。

韓雨樵表示，榮獲總統教育獎很開心，覺得自己能做得很好，未來將持續創作，包括自己的故事，除了描述自己的心情、努力克服的過程，讓大家認識亞斯伯格症，也希望能鼓勵更多人。

韓雨樵母親指出，很多家長花費金錢上療癒課程，但她認為家人的陪伴最重要，就是孩子最大的療癒力，心急只會造成孩子的壓力；韓雨樵父親則說，教會孩子閱讀、過生活、欣賞藝術、尊重生命，療癒又豐富他的人生。

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  • 韓雨樵（中）榮獲今年總統教育獎，開心與父母、老師及校長合照。（記者陳文嬋攝）

    韓雨樵（中）榮獲今年總統教育獎，開心與父母、老師及校長合照。（記者陳文嬋攝）

  • 韓雨樵（中）自我突破，創作《白頭翁與我》繪本，表達尊重生命，榮獲今年總統教育獎。（記者陳文嬋攝）

    韓雨樵（中）自我突破，創作《白頭翁與我》繪本，表達尊重生命，榮獲今年總統教育獎。（記者陳文嬋攝）

  • 韓雨樵創作《白頭翁與我》繪本，擔心白頭翁下雨天淋雨，以想像力畫出他為白頭翁撐傘，溫暖人心。（記者陳文嬋翻攝）

    韓雨樵創作《白頭翁與我》繪本，擔心白頭翁下雨天淋雨，以想像力畫出他為白頭翁撐傘，溫暖人心。（記者陳文嬋翻攝）

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