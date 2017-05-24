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衛武營設計今年總統府音樂會 展現南台灣多元民風

2017-05-24  23:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2017總統府音樂會」將於5月28日在屏東演藝廳登場，今年以「最南方思想起」為名，邀請台灣小提琴教母李淑德、原住民歌手戴曉君演出，將台灣最南方的風土人情，透過屏東在地音樂家、學校樂團與合唱團，呈現古典音樂、流行樂、客家樂、原住民古調等多元樂風。

總統蔡英文去年底為台灣最南端的屏東演藝廳揭幕，宣布今年總統府音樂會將移師在此舉辦，由衛武營國家藝術文化中心營運推動小組設計，從台灣最南方來遙想台灣的民風與歷史，由台灣原住民魯凱與排灣族混血藝術家李尋歡獨挑視覺及片頭動畫設計。

營推小組表示，音樂會全長80分鐘，分成「李淑德禮讚」、「星耀國境之南」、「原鄉天籟」3個段落，傳達向李淑德致敬、對南國客家音樂藝術的璀璨及多元族群展現的原鄉之音，李淑德離鄉打拚多年，這次能為總統府音樂會設計視覺，將帶屏東老母前往觀賞，「是最好的母親節禮物」。

值得一提的是，音樂會邀請4名李淑德學生新銳陳沁紅、吳庭毓、林士凱、謝宜君，與全台唯一必修小提琴的里港國小小提琴重奏團聯手開場，以泰勒曼〈給四把小提琴的第2號D大調協奏曲，第2樂章快板〉向小提琴教母李淑德致敬。

此外，屏東是台灣客家族群最早的居住地，今年邀請曾入圍金曲獎客家演唱的屏東客家歌手邱俐綾，演唱2015年獲臺灣原創流行音樂大獎客語組貳獎作品〈Ngai Ngai〉及〈阿姆〉，跳脫族群藩籬，展現臺灣多元共榮。

營推小組指出，牡丹國小古謠合唱團將演唱〈Lipagaw〉伐樹歌與〈Saceqalju〉輕鬆歡唱，皆採集部落耆老傳唱歌謠，編成牡丹在地古謠，描述原住民墾荒時篳路藍縷的辛勞，與樂天知命、自然真誠的生命態度。

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  • 邱俐綾（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。（衛武營營推小組提供）

    邱俐綾（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。（衛武營營推小組提供）

  • 戴曉君（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。 （衛武營營推小組提供）

    戴曉君（左）與屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。 （衛武營營推小組提供）

  • 張尹芳（左）指揮屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。 （衛武營營推小組提供）

    張尹芳（左）指揮屏東大學音樂系管絃樂團排練2017總統府音樂會。 （衛武營營推小組提供）

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