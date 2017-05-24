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嘉義中埔連環震 專家：地底斷層正在活動

2017-05-24  23:54

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義於24日晚間連續發生數起地震，引發民眾關注，有專家對此分析，連續數起地震都發生在嘉義中埔，明顯是地底斷層正在活動，之後會緩和還是搖更大尚不得而知。

嘉義縣中埔鄉於24日傍晚5點49分到晚間9點10分先後發生5起地震，芮氏地震規模從最小3.6到最大5.0，所幸目前並未傳出災情。

《蘋果日報》報導，針對5次接連發生的地震震央都在嘉義縣中埔鄉，中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓指出，這明顯是地底斷層正在活動，目前比較擔心會影響到附近地殼，或是恐引發更大的地底活動，對於接下來會趨於緩和還是搖更大還不得而知，但提醒民眾要有心理準備。

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  • 嘉義縣中埔鄉於24日傍晚5點49分到晚間9點10分先後發生5起地震，芮氏地震規模從最小3.6到最大5.0，引發民眾關注。（圖擷自氣象局網站）

    嘉義縣中埔鄉於24日傍晚5點49分到晚間9點10分先後發生5起地震，芮氏地震規模從最小3.6到最大5.0，引發民眾關注。（圖擷自氣象局網站）

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