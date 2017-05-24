墾丁退燒？ 業者嘆暑假訂房少同期3成

2017-05-24 22:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這禮拜就是端午連假，恆春半島旅宿業者大多連續客滿3天以上，但旅宿業者們卻仍滿臉憂愁，大嘆暑假訂房至今沒有起色，平均比去年同期少了3成，尤其暑假8月業績不佳，幾個旅展銷售票券也呈現衰退，「如果只靠端午連假，下半年恐得吃落山風度日。」

「上半年整體業績又下滑一成以上。」墾丁福華飯店總經理張積光憂心忡忡，直言今年上半年業績相當艱困，營收粗估減少500萬以上，最可怕的是下半年仍然看壞，恐怕創下SARS風暴以來，墾丁地區最嚴重的觀光業危機，希望目前暑假訂房只是來得慢，並非消失。

恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，墾丁上半年業績不佳加上暑假目前訂房率少約三成，業界分析有幾個原因，除了中客數量大減的主因，由於匯差關係，台灣年輕人傾向出國旅遊，部分年長者則因為年金改革不確定性，選擇減少出遊機會；政府寄望的「南向政策」，東南亞遊客喜歡到熱鬧的都市景點，對同質性高的墾丁興趣不高，沒有明顯助益。

至於網友認為墾丁住宿房價偏高，吳炫東指出，台灣景區的住宿價格相近，墾丁並沒有特別突出，中部某些景區甚至更高，但墾丁近年民宿、飯店不斷增加，整體旅遊人數卻減少，也是業者普遍住房不佳的原因之一。

「寄予厚望的各大旅展，也似乎國外旅遊比就受青睞。」一家高檔旅宿業者大嘆，國內觀光指標的幾個旅展，墾丁業者明顯被國外旅遊打敗，業績連續兩年都下滑一成以上，目前暑假7月業績尚可，位在農曆7月的暑假8月訂房淒慘，希望天氣逐漸炎熱後，訂房也能火熱起來。