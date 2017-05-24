「123酷播」宣告浴火回歸 大批網友關注

2017-05-24 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕知名影音網站「123KUBO酷播」日前無預警關站，引發外界高度關注，但時隔沒多久，「123KUBO酷播」不僅成立臉書，還宣告將「浴火回歸」，並將推出APP服務，吸引不少網友關注。

許多網友先前都曾有用「123KUBO酷播」追劇的經驗，但在本月7日該影音網站卻傳出「暫停營運」的訊息，引發許多網友崩潰並直呼好難過。

不過時隔不到兩週，「123KUBO酷播」不僅成立了臉書粉絲專頁，在官網上也同步宣告了將「浴火回歸」，並指之後將提供更完整的APP服務，目前則在進行資料庫重建、片單也在趕工恢復中，不少網友看到後都紛紛告知朋友，也有人猜測先前因版權遭關站的酷播，可能已和部分版權方達成協議。