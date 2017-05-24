「還沒輪到摩天輪」 呂秋遠盼同志：支持修民法

2017-05-24 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果今天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，於結果宣布前發布「祭品文」的律師呂秋遠在晚間發文，列出10大重點，也透露祭品會在暑假以後開始「供奉」，更期待同志繼續努力，「請支持修訂民法，不要專法」。

而在去年底的立法院公聽會上，反同婚的護家盟秘書長張守一曾說：「若允許同性婚姻，接下來有人說要跟摩天輪結婚可不可以？」的驚人言論。呂秋遠也趁機酸說：「我衷心的期待，對於婚姻，每個人都可以有選擇權。至於摩天輪，對不起，還沒輪到你。」

呂秋遠也特別感謝祁家威先生，他表示，這是性別平權的重要里程碑，但是未來還很長。性別平等教育，是落實反性別歧視的重要角色，請不要放棄治療。

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