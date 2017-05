立榮機師、空服員分享職涯心得 「英文很重要」

2017-05-24 22:58

〔記者吳正庭/金門報導〕立榮航空與張榮發基金會今天在金門舉辦「逐夢飛揚 - I Believe I Can Fly」職涯分享講座,邀請金門子弟現身說法,「英文很重要」讓近八百名學子上了寶貴的一課。

立榮航空董事長林志忠、張榮發基金會執行長鍾德美率領團隊,首度在金門辦理職涯講座,安排地區七百五十名國中同學到場聆聽。

副縣長吳成典一上台就對著台下學子說:「Do you believe you can fly?」,強調立榮舉辦「I believe I can fly」講座的核心意義;他說,十幾年前曾拜訪長榮集團總裁張榮發,當時張從書架上拿起張氏族譜,翻到第二頁對著吳成典說「我也是金門人」,吳形容,當時內心就很感動,那種感覺至今難忘。

立榮航空董事長林志忠指出,根據Cheers快樂工作人雜誌調查,2017年新世代最嚮往企業前10名中,航空業就有2家,期盼透過講座的分享,鼓勵大家勇敢「逐」夢,及早確定未來人生的發展目標。

兩位現身說法的金門子弟,一位外婆是金門人的于峻宇,目前擔任立榮空中巴士A321的副機長,一位是在金門長大的空服員許冬青,兩人對「空中飛人」的工作均展現十足的熱情。

于峻宇因近視一度放棄飛行夢,後來規定放寬終能如願;他說,即使已經遨遊天空,每年還是要接受模擬機考核、航路考核、無線電英文能力等很多考試,「一旦沒過就什麼都沒了」;許冬青為考上「空姐」,穿上從沒碰過的高跟鞋練習走路,拚命吃牛肉麵希望增加好氣色,正式上線後,有八成的教材是英文原文。

于峻宇、許冬青分享的心路歷程,猶如春雷打醒了不少在縣文化局閤眼「小憩」的同學,場面熱絡了起來。于峻宇、許冬青一致指出「英文真的很重要」,希望同學了解,光鮮亮麗的印象背後,需要付出很大的努力。

立榮金門站主任謝慶龍表示,立榮航空與張榮發基金會攜手關懷偏鄉及離島學子,未來將繼續秉持企業社會責任,以實際的行動回饋社會。