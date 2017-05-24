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立榮機師、空服員分享職涯心得 「英文很重要」

2017-05-24  22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕立榮航空與張榮發基金會今天在金門舉辦「逐夢飛揚 - I Believe I Can Fly」職涯分享講座，邀請金門子弟現身說法，「英文很重要」讓近八百名學子上了寶貴的一課。

立榮航空董事長林志忠、張榮發基金會執行長鍾德美率領團隊，首度在金門辦理職涯講座，安排地區七百五十名國中同學到場聆聽。

副縣長吳成典一上台就對著台下學子說:「Do you believe you can fly?」，強調立榮舉辦「I believe I can fly」講座的核心意義；他說，十幾年前曾拜訪長榮集團總裁張榮發，當時張從書架上拿起張氏族譜，翻到第二頁對著吳成典說「我也是金門人」，吳形容，當時內心就很感動，那種感覺至今難忘。

立榮航空董事長林志忠指出，根據Cheers快樂工作人雜誌調查，2017年新世代最嚮往企業前10名中，航空業就有2家，期盼透過講座的分享，鼓勵大家勇敢「逐」夢，及早確定未來人生的發展目標。

兩位現身說法的金門子弟，一位外婆是金門人的于峻宇，目前擔任立榮空中巴士A321的副機長，一位是在金門長大的空服員許冬青，兩人對「空中飛人」的工作均展現十足的熱情。

于峻宇因近視一度放棄飛行夢，後來規定放寬終能如願；他說，即使已經遨遊天空，每年還是要接受模擬機考核、航路考核、無線電英文能力等很多考試，「一旦沒過就什麼都沒了」；許冬青為考上「空姐」，穿上從沒碰過的高跟鞋練習走路，拚命吃牛肉麵希望增加好氣色，正式上線後，有八成的教材是英文原文。

于峻宇、許冬青分享的心路歷程，猶如春雷打醒了不少在縣文化局閤眼「小憩」的同學，場面熱絡了起來。于峻宇、許冬青一致指出「英文真的很重要」，希望同學了解，光鮮亮麗的印象背後，需要付出很大的努力。

立榮金門站主任謝慶龍表示，立榮航空與張榮發基金會攜手關懷偏鄉及離島學子，未來將繼續秉持企業社會責任，以實際的行動回饋社會。

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  • 立榮航空董事長林志忠跨海金門，鼓勵年輕人勇敢「逐」夢，及早確定未來人生的發展目標。（記者吳正庭攝）

    立榮航空董事長林志忠跨海金門，鼓勵年輕人勇敢「逐」夢，及早確定未來人生的發展目標。（記者吳正庭攝）

  • 金門縣副縣長吳成典在「逐夢飛揚」講座開始前，問台下同學:「Do you believe you can fly?」。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長吳成典在「逐夢飛揚」講座開始前，問台下同學:「Do you believe you can fly?」。（記者吳正庭攝）

  • 立榮航空與張榮發基金會在金門舉辦「逐夢飛揚 」職涯分享講座，邀請金門近八百名國中同學聆聽。（記者吳正庭攝）

    立榮航空與張榮發基金會在金門舉辦「逐夢飛揚 」職涯分享講座，邀請金門近八百名國中同學聆聽。（記者吳正庭攝）

  • 立榮航空董事長林志忠（後排右五）率領團隊抵金辦理「逐夢飛揚」座談，副縣長吳成典（後排左五）到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

    立榮航空董事長林志忠（後排右五）率領團隊抵金辦理「逐夢飛揚」座談，副縣長吳成典（後排左五）到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

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