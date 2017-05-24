立榮機師、空服員分享職涯心得 「英文很重要」
〔記者吳正庭／金門報導〕立榮航空與張榮發基金會今天在金門舉辦「逐夢飛揚 - I Believe I Can Fly」職涯分享講座，邀請金門子弟現身說法，「英文很重要」讓近八百名學子上了寶貴的一課。
立榮航空董事長林志忠、張榮發基金會執行長鍾德美率領團隊，首度在金門辦理職涯講座，安排地區七百五十名國中同學到場聆聽。
副縣長吳成典一上台就對著台下學子說:「Do you believe you can fly?」，強調立榮舉辦「I believe I can fly」講座的核心意義；他說，十幾年前曾拜訪長榮集團總裁張榮發，當時張從書架上拿起張氏族譜，翻到第二頁對著吳成典說「我也是金門人」，吳形容，當時內心就很感動，那種感覺至今難忘。
立榮航空董事長林志忠指出，根據Cheers快樂工作人雜誌調查，2017年新世代最嚮往企業前10名中，航空業就有2家，期盼透過講座的分享，鼓勵大家勇敢「逐」夢，及早確定未來人生的發展目標。
兩位現身說法的金門子弟，一位外婆是金門人的于峻宇，目前擔任立榮空中巴士A321的副機長，一位是在金門長大的空服員許冬青，兩人對「空中飛人」的工作均展現十足的熱情。
于峻宇因近視一度放棄飛行夢，後來規定放寬終能如願；他說，即使已經遨遊天空，每年還是要接受模擬機考核、航路考核、無線電英文能力等很多考試，「一旦沒過就什麼都沒了」；許冬青為考上「空姐」，穿上從沒碰過的高跟鞋練習走路，拚命吃牛肉麵希望增加好氣色，正式上線後，有八成的教材是英文原文。
于峻宇、許冬青分享的心路歷程，猶如春雷打醒了不少在縣文化局閤眼「小憩」的同學，場面熱絡了起來。于峻宇、許冬青一致指出「英文真的很重要」，希望同學了解，光鮮亮麗的印象背後，需要付出很大的努力。
立榮金門站主任謝慶龍表示，立榮航空與張榮發基金會攜手關懷偏鄉及離島學子，未來將繼續秉持企業社會責任，以實際的行動回饋社會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 機長揮手告別... 達美航空退出台灣市場
- 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震
- 雇用身障者助弱勢 台灣金屬創意館與南智策略聯盟
- 花蓮順興行混進口糯米？ 農糧署：證實均為國產米
- AV女優穿北一女制服演師生戀 學校超不爽
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 同性婚姻釋憲 合憲與違憲的差異在這裡
- 訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集
- 未保障同志婚姻違憲 柯文哲：這是歷史性一刻
- 父子零互動... 蔡易餘不打算向「幹話王」道歉
- 三重抓毒 驚見黑市叫價百萬「AR-15」自動步槍
- NBA》挺身率隊逆轉 厄文：我為關鍵時刻而生
- 高市3間鐵皮屋傳大火 11車34人搶救
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 同性釋憲結果出爐 社民黨：蔡英文要勇敢決斷
- 汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標
- 川普揮201條款大棒 美對太陽能電池啟動調查
- D奶主播「卸貨」生雞寶 小開老公全程幫攝
- 政院：婚姻平權將儘速提法案送立院
- 自由廣場》特赦阿扁的適當時機？
- 地政士涉彰銀詐貸案 北檢發動第二波搜索
- 開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾
- 曾莞婷被偷拍 黑色Bra露餡
- 網傳「飛鴿運毒」？ 警：應是國外的手法
- 金宇彬罹癌停工 竟遭酸民指責是逃兵
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 曾聲請釋憲遭駁回 祁家威苦等42年「修成正果」
- Google宣布：Android Pay 6月1日上線
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 同婚釋憲》炎P送暖反同人士：我們一起進步
- 數字大聯盟╱太空人率先30勝
- 喜氣洋洋回應同婚釋憲 廖元豪：官員再也沒有推託空間
- 中職30年 僅3隊繳過權利金
- 陳時中函WHO新秘書長 署名中華民國台灣
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
- 自由廣場》吳敦義的問卷
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 男工人想嗨 網路聊天室找毒品性愛趴被逮
- 正義油品案和解入帳 受害師生勝訴每人2千元
標題：立榮機師、空服員分享職涯心得 「英文很重要」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email