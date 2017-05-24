明道大學徵才博覽會 國軍攤位詢問高

2017-05-24 22:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕I WANT YOU！明道大學今日舉辦徵才博覽會，計有65家廠商提供約1000份職缺，吸引應屆畢業生、畢業校友及附近待業居民踴躍參加，其中最熱門的竟是國軍招募單位，吸引近20位準社會新鮮人詢問，大四學生吳佳芸表示，當兵福利好，薪資穩定是最大的吸引力。

畢業季到來，明道大學今日在居仁堂舉辦今年首場校園徵才博覽會，吸引不少當地製造業、農產食品業、造園景觀業、金融業等來設攤招募，連知名的「休閒餐旅集團薰衣草森林」也來搶人才，不過詢問度最熱絡竟是國軍招募中心。

就讀日文系大四學生吳佳芸表示，因為不喜歡坐辦公室，喜歡能接觸陽光的工作，對於從事軍官一職很有興趣，能保家衛國有榮譽心，薪資穩定，福利好都是吸引自己的地方。吳佳芸也說，現在軍中生活的人權似乎有比較改善，也認為沒以前這麼操，所以不會感到被壓榨。

國軍中部地區人才招募中心洪尉甄上尉指出，經報考順利當上士官1個月薪水大約是3萬9千元、軍官則是4萬5千元，這次徵才有近20人報名，男女比例6比4，近年女生從軍有越來越多傾向，因為軍中薪資福利，男女平等，是吸引女士的主因。

明道大學郭秋勳校長說，在校園內直接提供企業媒合的平台，就是希望讓學生省去舟車勞頓，搶得就業的先機。