車子呢？ oBike宜蘭作業延遲 民眾找不到車騎

oBike進駐宜蘭因作業延遲，讓民眾找不到車子可以試用。（記者簡惠茹攝）

2017-05-24 22:23

［記者簡惠茹／宜蘭報導］新加坡無站式共享自行車oBike原訂5月24日進駐宜蘭，預計投放1500台，而且前兩週免費使用。消息傳出後，許多民眾引領企盼，希望第一天就能試騎，但沒想到民眾今天遍尋不著腳踏車，oBike在臉書粉絲專頁上表示，宜蘭目前因車輛調度問題，車輛投遞時間將延長執行時間。

oBike預計在宜蘭市投放16個點，從今天開始放置，許多民眾希望第一天就能試騎oBike，但是從白天開始就有許多網友在oBike粉絲專頁上留言，「車子呢？」、「有人看到車子嗎？」，「哪裡可以騎車？」等了許久就是不見oBike蹤影。

今天晚上9點左右，oBike臉書粉絲專頁上指出， 各位鄉親父老兄弟姊妹們，抱歉要讓大家多等一下了，宜蘭目前因車輛調度問題，車輛投遞時間將延長執行時間，還請大家多多包涵，再給我們一點作業的時間。

從app上來看，目前宜蘭縣內宜蘭市仁愛醫院站等地已陸續放置好腳踏車，仁愛醫院前有停放11台左右的oBike，但因為停放在機車格內，許多民眾要停機車時覺得造成困擾，希望不要一次占用這麼多機車停車格。