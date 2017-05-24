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桃園煉油廠 鄭文燦：可望遷至海外

2017-05-24  22:19

［記者陳昀／桃園報導］蔡英文總統22日私人走訪桃園煉油廠，市長鄭文燦今天對此表示，已強力要求中油提出遷廠可行性計畫，中油初步考慮遷至台北港，或海外的印尼、美國等地，但還沒有確定。

鄭文燦說，自己當著蔡英文的面，要求中油必須提出遷廠可行性計畫、暫緩R3廠，並加嚴控管桃煉廠對空氣品質的影響，以及將回饋金法制化等，蔡英文雖未明確裁示，但要求中油務必尊重地方首長及民意。

鄭文燦說，今年市府要推出「空氣盒子」APP，並於桃煉廠附近設站點，將空氣品質公開上網，方便市民隨時監控。桃園市環保局也表示，會嚴格稽查桃煉廠的污染排放。

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  • 鄭文燦說，中油初步考慮遷至台北港，或海外的印尼、美國等地。（記者陳昀攝）

    鄭文燦說，中油初步考慮遷至台北港，或海外的印尼、美國等地。（記者陳昀攝）

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