嘉義晚間連5震 氣象局：不排除還有零星餘震

2017-05-24 22:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕嘉義縣中埔鄉今晚陸續發生5起深度20公里以內的淺層地震，最近一次發生、同時也是規模最大的是晚間9點10分，芮氏規模5.0、深度18.3的有感地震，氣象局表示，目前發生原因仍在調查中，不排除接下來還有零星地震發生。

根據氣象局地震報告，嘉義縣中埔鄉今下午5點49分先是發生第一起有感地震，芮氏規模4.1，接下來分別在晚間7點43分、8點01分 9點05分發生規模4.0以內的小區域有感地震，第五次則在9點10分發生，芮氏規模到達5.0，同時也是主震。