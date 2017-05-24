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嘉義晚間連5震 氣象局：不排除還有零星餘震

2017-05-24  22:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕嘉義縣中埔鄉今晚陸續發生5起深度20公里以內的淺層地震，最近一次發生、同時也是規模最大的是晚間9點10分，芮氏規模5.0、深度18.3的有感地震，氣象局表示，目前發生原因仍在調查中，不排除接下來還有零星地震發生。

根據氣象局地震報告，嘉義縣中埔鄉今下午5點49分先是發生第一起有感地震，芮氏規模4.1，接下來分別在晚間7點43分、8點01分 9點05分發生規模4.0以內的小區域有感地震，第五次則在9點10分發生，芮氏規模到達5.0，同時也是主震。

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  • 晚間9點10分，嘉義中埔地區發生規模5.0地震，地震深度18.3公里，最大震度4級。（翻攝自中央氣象局）

    晚間9點10分，嘉義中埔地區發生規模5.0地震，地震深度18.3公里，最大震度4級。（翻攝自中央氣象局）

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