嘉義中埔連5震 網友LINE、FB報平安

2017-05-24 22:11

〔記者王善嬿、林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉在傍晚5點49分、晚間7點43分、8點01、9點05到9點10分，發生5次地震，芮氏地震規模從最小3.6到最大5.0，震度最大是嘉義市4級；不少網友第一時間經由臉書FB及LINE群組報平安，而經嘉義縣、市消防局訪查，未傳出災情。

嘉義縣中埔鄉發生5次地震，縣消防局回報無災情，但請民眾注意瓦斯、火燭及逃生門是否能順利開啟等；市府派各單位巡查，未有異狀跟報案情形，正在施工的博愛陸橋經工程單位巡查並未受損，已通知廠商啟動橋梁特別檢測作業，針對市管重要聯外橋梁及人行橋梁等檢查是否有出現不正常裂縫，請市民謹慎但勿驚慌。

消防狂人彭賢正在臉書貼文說，1964年1月18日地震規模6.3的嘉南大地震，震央經緯度北緯23.1度、東經120.5度，與今5次地震震央，經緯度約在北緯23.41度到23.43度跟東經120.5度相近；還有人聯想到1999年10月22日地震規模6.4的1022嘉義大地震，當時雖災區範圍不大，卻造成230人受傷，房屋全倒7棟、半倒50棟，有民眾至今仍心有餘悸。

中央氣象局觀測資料顯示，5次地震震央都在嘉義縣中埔鄉，網友在臉書留言說，感覺震央離嘉義市愈來愈近，「晚上不敢睡覺了」，還有網友表示，其實是被手機的地震警報聲嚇到；雖未傳災情，有網友建議趕緊把家具固定好，避免因地震而搖晃傾倒。