快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
嘉義中埔連5震 網友LINE、FB報平安
2017-05-24 22:11
〔記者王善嬿、林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉在傍晚5點49分、晚間7點43分、8點01、9點05到9點10分，發生5次地震，芮氏地震規模從最小3.6到最大5.0，震度最大是嘉義市4級；不少網友第一時間經由臉書FB及LINE群組報平安，而經嘉義縣、市消防局訪查，未傳出災情。
嘉義縣中埔鄉發生5次地震，縣消防局回報無災情，但請民眾注意瓦斯、火燭及逃生門是否能順利開啟等；市府派各單位巡查，未有異狀跟報案情形，正在施工的博愛陸橋經工程單位巡查並未受損，已通知廠商啟動橋梁特別檢測作業，針對市管重要聯外橋梁及人行橋梁等檢查是否有出現不正常裂縫，請市民謹慎但勿驚慌。
消防狂人彭賢正在臉書貼文說，1964年1月18日地震規模6.3的嘉南大地震，震央經緯度北緯23.1度、東經120.5度，與今5次地震震央，經緯度約在北緯23.41度到23.43度跟東經120.5度相近；還有人聯想到1999年10月22日地震規模6.4的1022嘉義大地震，當時雖災區範圍不大，卻造成230人受傷，房屋全倒7棟、半倒50棟，有民眾至今仍心有餘悸。
中央氣象局觀測資料顯示，5次地震震央都在嘉義縣中埔鄉，網友在臉書留言說，感覺震央離嘉義市愈來愈近，「晚上不敢睡覺了」，還有網友表示，其實是被手機的地震警報聲嚇到；雖未傳災情，有網友建議趕緊把家具固定好，避免因地震而搖晃傾倒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 地震
生活‧本日最多瀏覽
- 機長揮手告別... 達美航空退出台灣市場
- 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震
- 雇用身障者助弱勢 台灣金屬創意館與南智策略聯盟
- 花蓮順興行混進口糯米？ 農糧署：證實均為國產米
- AV女優穿北一女制服演師生戀 學校超不爽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 同性婚姻釋憲 合憲與違憲的差異在這裡
- 訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集
- 未保障同志婚姻違憲 柯文哲：這是歷史性一刻
- 父子零互動... 蔡易餘不打算向「幹話王」道歉
- 三重抓毒 驚見黑市叫價百萬「AR-15」自動步槍
- NBA》挺身率隊逆轉 厄文：我為關鍵時刻而生
- 高市3間鐵皮屋傳大火 11車34人搶救
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 同性釋憲結果出爐 社民黨：蔡英文要勇敢決斷
- 汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標
- 川普揮201條款大棒 美對太陽能電池啟動調查
- D奶主播「卸貨」生雞寶 小開老公全程幫攝
- 政院：婚姻平權將儘速提法案送立院
- 自由廣場》特赦阿扁的適當時機？
- 地政士涉彰銀詐貸案 北檢發動第二波搜索
- 開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾
- 曾莞婷被偷拍 黑色Bra露餡
- 網傳「飛鴿運毒」？ 警：應是國外的手法
- 金宇彬罹癌停工 竟遭酸民指責是逃兵
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 曾聲請釋憲遭駁回 祁家威苦等42年「修成正果」
- Google宣布：Android Pay 6月1日上線
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 同婚釋憲》炎P送暖反同人士：我們一起進步
- 數字大聯盟╱太空人率先30勝
- 喜氣洋洋回應同婚釋憲 廖元豪：官員再也沒有推託空間
- 中職30年 僅3隊繳過權利金
- 陳時中函WHO新秘書長 署名中華民國台灣
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
- 自由廣場》吳敦義的問卷
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 男工人想嗨 網路聊天室找毒品性愛趴被逮
- 正義油品案和解入帳 受害師生勝訴每人2千元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉義中埔連5震 網友LINE、FB報平安
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分